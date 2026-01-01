Postavite Ralph instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje IT imovinom i infrastrukturom podatkovnog centra s potpunim REST API-jem.
Odaberite VPS plan za Ralph
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ralph
Ralph je sustav otvorenog koda za upravljanje imovinom i CMDB (baza podataka za upravljanje konfiguracijom) koji je izgradio Allegro za upravljanje IT infrastrukturom u velikom opsegu. Pokriva cijeli životni ciklus imovine — od kupnje i dodjele do povlačenja iz upotrebe — kako u podatkovnim centrima tako i u pozadinskim uredskim okruženjima, s ugrađenom vizualizacijom podatkovnog centra za raspored ormara i planiranje kapaciteta napajanja.
Samostalno hostiranje Ralpha na vašem VPS-u vašem IT timu pruža jedinstveni izvor istine za inventar hardvera, softverske licence, ugovore i ugovore o podršci bez troškova pretplate po imovini. Sveobuhvatni REST API čini Ralph jednostavnim za integraciju s postojećim sustavima za izdavanje karata, nadzor i nabavu.
Ralph ključne značajke
Praćenje životnog ciklusa imovine
Pratite svu imovinu od narudžbenice, kroz dodjelu, održavanje i povlačenje iz upotrebe, s potpunom poviješću i revizijskim tragom za usklađenost i izvještavanje o troškovima.
Vizualizacija podatkovnog centra
Mapirajte fizičke rasporede ormara povlačenjem i ispuštanjem, pratite potrošnju energije po ormaru i planirajte proširenja kapaciteta prije dolaska hardvera.
REST API
Sveobuhvatni REST API omogućuje vam integraciju Ralph-a sa sustavima za izdavanje karata, platformama za nadzor i alatima za nabavu kako biste automatizirali ažuriranja inventara i eliminirali dvostruki unos podataka.
Upravljanje softverskim licencama
Pratite softverske licence, ugovore i ugovore o podršci uz hardversku imovinu tako da uvijek znate što je licencirano, gdje je implementirano i kada dospijevaju obnove.
Prilagođeni radni tokovi
Definirajte fleksibilna stanja tijeka rada za faze životnog ciklusa imovine kako bi se vaši procesi nabave, operacija i povlačenja iz upotrebe dosljedno provodili u cijelom timu.
Zašto pokrenuti Ralph na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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