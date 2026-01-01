Ralph je sustav otvorenog koda za upravljanje imovinom i CMDB (baza podataka za upravljanje konfiguracijom) koji je izgradio Allegro za upravljanje IT infrastrukturom u velikom opsegu. Pokriva cijeli životni ciklus imovine — od kupnje i dodjele do povlačenja iz upotrebe — kako u podatkovnim centrima tako i u pozadinskim uredskim okruženjima, s ugrađenom vizualizacijom podatkovnog centra za raspored ormara i planiranje kapaciteta napajanja.

Samostalno hostiranje Ralpha na vašem VPS-u vašem IT timu pruža jedinstveni izvor istine za inventar hardvera, softverske licence, ugovore i ugovore o podršci bez troškova pretplate po imovini. Sveobuhvatni REST API čini Ralph jednostavnim za integraciju s postojećim sustavima za izdavanje karata, nadzor i nabavu.