Redis Commander je lagano, open-source web sučelje za upravljanje Redis bazama podataka. Pruža preglednik u obliku stabla za navigaciju kroz prostore ključeva, ugrađene uređivače za stringove, hashove, liste, setove i sortirane setove, te ugrađenu naredbenu konzolu za pokretanje proizvoljnih Redis naredbi. Statistike poslužitelja — korištenje memorije, povezani klijenti, stope pogodaka — vidljive su na prvi pogled na nadzornoj ploči.

Ova implementacija objedinjuje Redis Commander s instancom Redis 7, tako da dobivate potpuno funkcionalnu pohranu ključ-vrijednost i njezino upravljačko sučelje u jednom paketu. HTTP osnovna autentifikacija štiti web sučelje od neovlaštenog pristupa, a Redis instanca je osigurana generiranom lozinkom tako da nije izložena bez vjerodajnica.