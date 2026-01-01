Postavite Redis Commander instalacijom jednim klikom.
Web-bazirano Redis sučelje za upravljanje za pregledavanje ključeva, uređivanje vrijednosti i nadzor Redis baze podataka iz bilo kojeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Redis Commander
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Redis Commander
Redis Commander je lagano, open-source web sučelje za upravljanje Redis bazama podataka. Pruža preglednik u obliku stabla za navigaciju kroz prostore ključeva, ugrađene uređivače za stringove, hashove, liste, setove i sortirane setove, te ugrađenu naredbenu konzolu za pokretanje proizvoljnih Redis naredbi. Statistike poslužitelja — korištenje memorije, povezani klijenti, stope pogodaka — vidljive su na prvi pogled na nadzornoj ploči.
Ova implementacija objedinjuje Redis Commander s instancom Redis 7, tako da dobivate potpuno funkcionalnu pohranu ključ-vrijednost i njezino upravljačko sučelje u jednom paketu. HTTP osnovna autentifikacija štiti web sučelje od neovlaštenog pristupa, a Redis instanca je osigurana generiranom lozinkom tako da nije izložena bez vjerodajnica.
Redis Commander ključne značajke
Ključni preglednik
Krećite se cijelim svojim Redis prostorom ključeva u prikazu stabla, pretražujte po uzorku te pregledajte ili uredite bilo koju vrijednost izravno u pregledniku bez pisanja Redis naredbi.
Sve vrste podataka
Pregledajte i uredite nizove, hashove, liste, skupove, sortirane skupove i streamove pomoću uređivača svjesnih tipa koji prikazuju podatke u strukturiranom, čitljivom formatu.
Naredbena konzola
Izvršavajte proizvoljne Redis naredbe iz ugrađene konzole i odmah pogledajte odgovor — korisno za otklanjanje pogrešaka, administraciju i jednokratne podatkovne operacije.
Server statistika
Nadzorna ploča prikazuje metrike Redis poslužitelja u stvarnom vremenu, uključujući potrošnju memorije, stope pogodaka/promašaja ključnog prostora, povezane klijente i vrijeme rada na prvi pogled.
HTTP osnovna autentifikacija
Web sučelje zaštićeno je autentifikacijom korisničkim imenom i lozinkom, sprječavajući neovlašteni pristup vašim Redis podacima putem UI-ja preglednika.
Zašto pokrenuti Redis Commander na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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