Do 69% popusta za Redis Commander

Postavite Redis Commander instalacijom jednim klikom.

Web-bazirano Redis sučelje za upravljanje za pregledavanje ključeva, uređivanje vrijednosti i nadzor Redis baze podataka iz bilo kojeg preglednika.

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AI VPS
5,49/mj
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Postavite Redis Commander instalacijom jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Redis Commander

Redis Commander je lagano, open-source web sučelje za upravljanje Redis bazama podataka. Pruža preglednik u obliku stabla za navigaciju kroz prostore ključeva, ugrađene uređivače za stringove, hashove, liste, setove i sortirane setove, te ugrađenu naredbenu konzolu za pokretanje proizvoljnih Redis naredbi. Statistike poslužitelja — korištenje memorije, povezani klijenti, stope pogodaka — vidljive su na prvi pogled na nadzornoj ploči.

Ova implementacija objedinjuje Redis Commander s instancom Redis 7, tako da dobivate potpuno funkcionalnu pohranu ključ-vrijednost i njezino upravljačko sučelje u jednom paketu. HTTP osnovna autentifikacija štiti web sučelje od neovlaštenog pristupa, a Redis instanca je osigurana generiranom lozinkom tako da nije izložena bez vjerodajnica.

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Što možete izgraditi uz {name}

Redis Commander ključne značajke

Ključni preglednik

Krećite se cijelim svojim Redis prostorom ključeva u prikazu stabla, pretražujte po uzorku te pregledajte ili uredite bilo koju vrijednost izravno u pregledniku bez pisanja Redis naredbi.

Sve vrste podataka

Pregledajte i uredite nizove, hashove, liste, skupove, sortirane skupove i streamove pomoću uređivača svjesnih tipa koji prikazuju podatke u strukturiranom, čitljivom formatu.

Naredbena konzola

Izvršavajte proizvoljne Redis naredbe iz ugrađene konzole i odmah pogledajte odgovor — korisno za otklanjanje pogrešaka, administraciju i jednokratne podatkovne operacije.

Server statistika

Nadzorna ploča prikazuje metrike Redis poslužitelja u stvarnom vremenu, uključujući potrošnju memorije, stope pogodaka/promašaja ključnog prostora, povezane klijente i vrijeme rada na prvi pogled.

HTTP osnovna autentifikacija

Web sučelje zaštićeno je autentifikacijom korisničkim imenom i lozinkom, sprječavajući neovlašteni pristup vašim Redis podacima putem UI-ja preglednika.

Zašto pokrenuti Redis Commander na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

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Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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