FreeCAD je besplatan i otvorenog koda parametarski 3D CAD modeler koji koriste inženjeri, dizajneri proizvoda i arhitekti diljem svijeta. Za razliku od alata temeljenih na mrežama, FreeCAD radi s preciznom geometrijom temeljenom na ograničenjima, tako da se svaka dimenzija može mijenjati u bilo kojem trenutku bez ponovne izrade modela od nule. Ovaj predložak pokreće FreeCAD u pregledniku dostupnom desktop okruženju putem KasmVNC-a, pretvarajući bilo koji uređaj povezan s internetom u sposobnu CAD radnu stanicu.

Samostalno hostiranje FreeCAD-a na vašem VPS-u znači da je vaše inženjersko okruženje — uključujući prilagođene makronaredbe, biblioteke dijelova i projektne datoteke — uvijek dostupno s bilo kojeg uređaja bez upravljanja instalacijama softvera na više strojeva. Trajna pohrana volumena čuva sav vaš rad netaknutim tijekom ažuriranja i ponovnog pokretanja spremnika.