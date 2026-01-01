Postavite FreeCAD instalaciju jednim klikom.
Besplatan parametarski 3D CAD program za modeliranje dostupan iz bilo kojeg preglednika putem KasmVNC-a, bez potrebe za lokalnom instalacijom.
Odaberite VPS plan za FreeCAD
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FreeCAD
FreeCAD je besplatan i otvorenog koda parametarski 3D CAD modeler koji koriste inženjeri, dizajneri proizvoda i arhitekti diljem svijeta. Za razliku od alata temeljenih na mrežama, FreeCAD radi s preciznom geometrijom temeljenom na ograničenjima, tako da se svaka dimenzija može mijenjati u bilo kojem trenutku bez ponovne izrade modela od nule. Ovaj predložak pokreće FreeCAD u pregledniku dostupnom desktop okruženju putem KasmVNC-a, pretvarajući bilo koji uređaj povezan s internetom u sposobnu CAD radnu stanicu.
Samostalno hostiranje FreeCAD-a na vašem VPS-u znači da je vaše inženjersko okruženje — uključujući prilagođene makronaredbe, biblioteke dijelova i projektne datoteke — uvijek dostupno s bilo kojeg uređaja bez upravljanja instalacijama softvera na više strojeva. Trajna pohrana volumena čuva sav vaš rad netaknutim tijekom ažuriranja i ponovnog pokretanja spremnika.
FreeCAD ključne značajke
Pristup putem preglednika
Potpuna FreeCAD radna površina isporučena putem KasmVNC-a, dostupna iz bilo kojeg modernog preglednika bez instaliranja ičega lokalno.
Parametarsko modeliranje
Skicirka s ograničenjima i radno okruženje za oblikovanje dijelova omogućuju vam da mijenjate bilo koju dimenziju u bilo kojem trenutku bez ponovne izgradnje modela.
Višestruko radno okruženje
Namjenske radne površine za modeliranje čvrstih tijela, sklopove, tehničke nacrte, FEM analizu i još mnogo toga u jednoj aplikaciji.
Podrška za standardni format
Uvezite i izvezite STEP, IGES, STL, DXF i SVG datoteke za kompatibilnost s drugim CAD alatima i proizvodnim procesima.
Python skriptiranje
Automatizirajte ponavljajuće zadatke, stvorite prilagođene makronaredbe i izgradite nove radne površine koristeći ugrađeni Python skriptni mehanizam.
Zašto pokrenuti FreeCAD na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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