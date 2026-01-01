Postavite ClassroomIO instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje učenjem otvorenog koda za usklađenost, edukaciju korisnika i programe obuke partnera.
Odaberite VPS plan za ClassroomIO
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ClassroomIO
ClassroomIO je potpuno open-source sustav za upravljanje učenjem izgrađen za tvrtke koje trebaju provoditi obuku o usklađenosti, akademije za edukaciju korisnika i programe certificiranja partnera s jedne platforme. Objedinjuje neograničene tečajeve, lekcije, vježbe, radne prostore za više organizacija, brendirane certifikate i AI alat za izradu tečajeva koji za vas izrađuje nacrte i sadržaj lekcija.
Samostalno hostiranje ClassroomIO-a na vlastitom VPS-u drži zapise o polaznicima, ID-ove certifikata i podatke o reviziji obuke pod vašom kontrolom — bez naknada po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i bez treće strane između vaše organizacije i njezinih podataka o obuci. Sustav dolazi s Postgresom, Redisom i S3-kompatibilnom pohranom objekata, tako da cijeli LMS radi bez ikakvih vanjskih usluga.
ClassroomIO ključne značajke
Obuka o usklađenosti
Pratite rokove, obnove, razdoblja počeka i izuzeća uz brendirane certifikate i prilagođene ID-ove za regulirane programe obuke.
AI alat za izradu tečaja
Generirajte nacrte tečajeva, sadržaj lekcija i zadatke koristeći Gemini, GPT-4o ili Claude — zatim doradite izlaz u uređivaču.
AI tutor za lekcije
AI pomoćnik u lekciji odgovara na pitanja učenika na stranici, na temelju okolnog materijala tečaja.
Programi i kohorte
Grupirajte tečajeve u programe s ciljevima, rasporedom kohorti, upravljanjem timom i zajedničkim praćenjem napretka.
Višeorganizacijski radni prostori
Upravljajte zasebnim organizacijama s vlastitim brendiranjem, prilagođenim domenama i nastavnicima iz jedne instance ClassroomIO.
REST API i Webhooks
Upišite korisnike, pokrenite automatizacije i primajte događaje poput certificate.issued ili enrollment.completed kako biste integrirali ClassroomIO u svoj sustav.
Zašto pokrenuti ClassroomIO na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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