ClassroomIO je potpuno open-source sustav za upravljanje učenjem izgrađen za tvrtke koje trebaju provoditi obuku o usklađenosti, akademije za edukaciju korisnika i programe certificiranja partnera s jedne platforme. Objedinjuje neograničene tečajeve, lekcije, vježbe, radne prostore za više organizacija, brendirane certifikate i AI alat za izradu tečajeva koji za vas izrađuje nacrte i sadržaj lekcija.

Samostalno hostiranje ClassroomIO-a na vlastitom VPS-u drži zapise o polaznicima, ID-ove certifikata i podatke o reviziji obuke pod vašom kontrolom — bez naknada po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i bez treće strane između vaše organizacije i njezinih podataka o obuci. Sustav dolazi s Postgresom, Redisom i S3-kompatibilnom pohranom objekata, tako da cijeli LMS radi bez ikakvih vanjskih usluga.