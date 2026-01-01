SillyTavern je lokalno sučelje otvorenog koda koje naprednim korisnicima omogućuje razgovor s AI likovima preko gotovo svih glavnih LLM backendova, uključujući OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI i lokalno hostirane modele. Za razliku od aplikacija za chat specifičnih za dobavljače, fokusira se na razgovore vođene likovima, dugotrajno igranje uloga i kreativno pisanje, s dubokom kontrolom nad upitima, parametrima uzorkovanja i rukovanjem kontekstom.

Samostalno hostiranje SillyTaverna na vlastitom VPS-u čuva svaki dnevnik chata, karticu lika i lorebook privatnim za vaš račun, omogućuje vam slobodnu promjenu pružatelja usluga te uklanja ograničenja razgovora i filtre sadržaja nametnute od strane hostiranih alternativa. API ključevi za vanjske modele ostaju na vašem poslužitelju umjesto da se lijepe u korisničko sučelje treće strane.