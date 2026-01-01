Postavite SillyTavern jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Sučelje LLM-a za napredne korisnike koje objedinjuje desetke pozadinskih sustava umjetne inteligencije za tekst, sliku i glas u jedno sučelje za chat.
Odaberite VPS plan za SillyTavern
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SillyTavern
SillyTavern je lokalno sučelje otvorenog koda koje naprednim korisnicima omogućuje razgovor s AI likovima preko gotovo svih glavnih LLM backendova, uključujući OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI i lokalno hostirane modele. Za razliku od aplikacija za chat specifičnih za dobavljače, fokusira se na razgovore vođene likovima, dugotrajno igranje uloga i kreativno pisanje, s dubokom kontrolom nad upitima, parametrima uzorkovanja i rukovanjem kontekstom.
Samostalno hostiranje SillyTaverna na vlastitom VPS-u čuva svaki dnevnik chata, karticu lika i lorebook privatnim za vaš račun, omogućuje vam slobodnu promjenu pružatelja usluga te uklanja ograničenja razgovora i filtre sadržaja nametnute od strane hostiranih alternativa. API ključevi za vanjske modele ostaju na vašem poslužitelju umjesto da se lijepe u korisničko sučelje treće strane.
SillyTavern ključne značajke
Podrška za više backenda
Povežite OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI i lokalne poslužitelje modela putem jednog sučelja bez žongliranja s odvojenim klijentima po pružatelju.
Kartice likova
Uvezite, uredite i podijelite kartice likova ugrađene u PNG s personama, primjerima dijaloga i osobinama ličnosti koje pokreću dosljedne odgovore u karakteru.
Grupni razgovori
Vodite razgovore s više AI likova u jednoj niti, s podesivim redoslijedom poteza i postavkama generiranja po liku za razgranate priče.
Informacije o svijetu i knjige predaja
Umetnite pozadinsku priču, detalje lokacije i ponavljajuće činjenice u upit samo kada se pojave relevantne ključne riječi, održavajući kontekstne prozore učinkovitima u dugim pričama.
Ekosustav proširenja
Uključite generiranje slika putem Stable Diffusiona ili ComfyUI-ja, glasove za pretvaranje teksta u govor, sažimanje, vektorsku pohranu i desetke proširenja zajednice.
Potpuna kontrola upita
Uredite sistemske upute, predloške za upute, parametre uzorkivača i formatiranje konteksta izravno, dajući naprednim korisnicima istu kontrolu kakvu bi dobili od sirovog API-ja.
Zašto pokrenuti SillyTavern na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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