GitLab Community Edition je sveobuhvatna DevOps platforma koja kombinira Git hosting repozitorija, CI/CD automatizaciju, praćenje problema, pregled koda i registar spremnika u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji. Eliminira potrebu za integracijom više zasebnih alata i timovima pruža potpunu platformu za životni ciklus razvoja softvera pod potpunom organizacijskom kontrolom.

Samostalno hostiranje GitLaba uklanja cijene po korisniku i čuva izvorni kod, CI/CD tajne i rezultate sigurnosnog skeniranja na infrastrukturi koju posjedujete. Napomena: početno pokretanje traje 3-10 minuta dok se svi interni servisi inicijaliziraju — 502 pogreške tijekom tog razdoblja su normalne. Preporučuje se minimalno 2 CPU jezgre i 4 GB RAM-a za implementacije malih timova.