Instalacija GitLaba jednim klikom.
Potpuna open-source DevOps platforma koja kombinira Git hosting, CI/CD cjevovode i upravljanje projektima u jednoj aplikaciji.
Odaberite VPS plan za GitLab
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GitLab
GitLab Community Edition je sveobuhvatna DevOps platforma koja kombinira Git hosting repozitorija, CI/CD automatizaciju, praćenje problema, pregled koda i registar spremnika u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji. Eliminira potrebu za integracijom više zasebnih alata i timovima pruža potpunu platformu za životni ciklus razvoja softvera pod potpunom organizacijskom kontrolom.
Samostalno hostiranje GitLaba uklanja cijene po korisniku i čuva izvorni kod, CI/CD tajne i rezultate sigurnosnog skeniranja na infrastrukturi koju posjedujete. Napomena: početno pokretanje traje 3-10 minuta dok se svi interni servisi inicijaliziraju — 502 pogreške tijekom tog razdoblja su normalne. Preporučuje se minimalno 2 CPU jezgre i 4 GB RAM-a za implementacije malih timova.
GitLab ključne značajke
Ugrađeni CI/CD tijekovi
Integrirani pokretači cjevovoda automatiziraju testiranje, izradu Docker slika i implementacije bez oslanjanja na Jenkins ili vanjske CI usluge.
Kontejnerski registar
Pohranjujte i upravljajte Docker slikama izravno uz vaš kod u ugrađenom privatnom registru spremnika.
Tijekovi rada zahtjeva za spajanje
Pregled koda s ugrađenim komentarima, pravilima odobravanja i predlošcima zahtjeva za spajanje održava kontrole kvalitete za svaku promjenu.
Sigurnosno skeniranje
Ugrađeni SAST, skeniranje ovisnosti i otkrivanje tajni identificiraju ranjivosti prije nego što kod dođe u produkciju.
Praćenje problema i planiranje
Ploče, prekretnice, oznake i planovi razvoja omogućuju timovima da planiraju i prate rad na istoj platformi gdje se nalazi kod.
Zašto pokrenuti GitLab na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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