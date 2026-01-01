OSRM (Open Source Routing Machine) je visokoučinkovit sustav za rutiranje za najkraće putanje u cestovnim mrežama izgrađen na temelju OpenStreetMap podataka. Pokreće detaljne upute za navigaciju, izohrone, matrice udaljenosti, usklađivanje karata i optimizaciju putovanja putem čistog HTTP API-ja, a koristi se u produkciji od strane openstreetmap.org i mnogih komercijalnih kartografskih proizvoda.

Ovaj predložak isporučuje službeni pozadinski sustav za rutiranje zajedno sa službenim prednjim sučeljem za upute, tako da dobivate funkcionalno korisničko sučelje karte odmah po instalaciji. Samostalno hostiranje OSRM-a na vlastitom VPS-u uklanja kvote po zahtjevu i cjenovne razine, čuva upite o lokaciji privatnima i omogućuje vam da zamijenite bilo koju OpenStreetMap regiju koju trebate bez dijeljenja telemetrije s trećom stranom.