Postavite OSRM instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovit OpenStreetMap mehanizam za rutiranje s ugrađenim korisničkim sučeljem za upute za navigaciju automobilom, biciklom i pješice.
Odaberite VPS plan za OSRM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) je visokoučinkovit sustav za rutiranje za najkraće putanje u cestovnim mrežama izgrađen na temelju OpenStreetMap podataka. Pokreće detaljne upute za navigaciju, izohrone, matrice udaljenosti, usklađivanje karata i optimizaciju putovanja putem čistog HTTP API-ja, a koristi se u produkciji od strane openstreetmap.org i mnogih komercijalnih kartografskih proizvoda.
Ovaj predložak isporučuje službeni pozadinski sustav za rutiranje zajedno sa službenim prednjim sučeljem za upute, tako da dobivate funkcionalno korisničko sučelje karte odmah po instalaciji. Samostalno hostiranje OSRM-a na vlastitom VPS-u uklanja kvote po zahtjevu i cjenovne razine, čuva upite o lokaciji privatnima i omogućuje vam da zamijenite bilo koju OpenStreetMap regiju koju trebate bez dijeljenja telemetrije s trećom stranom.
OSRM ključne značajke
Ugrađeno sučelje za upute
Službeni OSRM frontend dolazi unaprijed konfiguriran s vašim backendom, dajući vam interaktivnu kartu ruta bez pisanja ikakvog koda.
Podmilisekundno usmjeravanje
Višerazinski Dijkstra algoritam vraća rute kontinentalnih razmjera u milisekundama, čak i na skromnom VPS hardveru.
Potpuni routing API
Krajnje točke za rutu, tablicu, podudaranje, putovanje, pločicu i najbliže omogućuju vam izgradnju uputa, ETA matrica, usklađivanja GPS karata i TSP rješavača povrh toga.
Prilagođene OSM regije
Usmjerite priloženi init spremnik na bilo koji Geofabrik izvadak za posluživanje usmjeravanja za državu, kontinent ili skup podataka za cijeli planet po vašem izboru.
Više putnih profila
Prebacite uključeni Lua profil između automobila, bicikla i pješaka kako biste prilagodili usmjeravanje slučaju upotrebe koji implementirate.
Nema kvota ili API ključeva
Pokrenite neograničene upite na vlastitoj instanci bez ograničenja brzine, neočekivanih troškova naplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.
Zašto pokrenuti OSRM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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