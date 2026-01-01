Do 69% popusta za OSRM

Postavite OSRM instalacijom jednim klikom.

Visokoučinkovit OpenStreetMap mehanizam za rutiranje s ugrađenim korisničkim sučeljem za upute za navigaciju automobilom, biciklom i pješice.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OSRM instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OSRM

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) je visokoučinkovit sustav za rutiranje za najkraće putanje u cestovnim mrežama izgrađen na temelju OpenStreetMap podataka. Pokreće detaljne upute za navigaciju, izohrone, matrice udaljenosti, usklađivanje karata i optimizaciju putovanja putem čistog HTTP API-ja, a koristi se u produkciji od strane openstreetmap.org i mnogih komercijalnih kartografskih proizvoda.

Ovaj predložak isporučuje službeni pozadinski sustav za rutiranje zajedno sa službenim prednjim sučeljem za upute, tako da dobivate funkcionalno korisničko sučelje karte odmah po instalaciji. Samostalno hostiranje OSRM-a na vlastitom VPS-u uklanja kvote po zahtjevu i cjenovne razine, čuva upite o lokaciji privatnima i omogućuje vam da zamijenite bilo koju OpenStreetMap regiju koju trebate bez dijeljenja telemetrije s trećom stranom.

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Što možete izgraditi uz {name}

OSRM ključne značajke

Ugrađeno sučelje za upute

Službeni OSRM frontend dolazi unaprijed konfiguriran s vašim backendom, dajući vam interaktivnu kartu ruta bez pisanja ikakvog koda.

Podmilisekundno usmjeravanje

Višerazinski Dijkstra algoritam vraća rute kontinentalnih razmjera u milisekundama, čak i na skromnom VPS hardveru.

Potpuni routing API

Krajnje točke za rutu, tablicu, podudaranje, putovanje, pločicu i najbliže omogućuju vam izgradnju uputa, ETA matrica, usklađivanja GPS karata i TSP rješavača povrh toga.

Prilagođene OSM regije

Usmjerite priloženi init spremnik na bilo koji Geofabrik izvadak za posluživanje usmjeravanja za državu, kontinent ili skup podataka za cijeli planet po vašem izboru.

Više putnih profila

Prebacite uključeni Lua profil između automobila, bicikla i pješaka kako biste prilagodili usmjeravanje slučaju upotrebe koji implementirate.

Nema kvota ili API ključeva

Pokrenite neograničene upite na vlastitoj instanci bez ograničenja brzine, neočekivanih troškova naplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.

Zašto pokrenuti OSRM na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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