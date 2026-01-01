Postavite PairDrop instalacijom jednim klikom.
Alternativa AirDropu temeljena na pregledniku za trenutne peer-to-peer prijenose datoteka između bilo kojih uređaja na vašoj mreži, nije potrebna instalacija aplikacije.
Odaberite VPS plan za PairDrop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PairDrop
PairDrop je moderna platforma za dijeljenje datoteka temeljena na webu koja donosi prijenose u stilu AirDropa na svaki uređaj i operativni sustav. Koristeći WebRTC tehnologiju, datoteke putuju izravno od pošiljatelja do primatelja bez dodirivanja poslužitelja — VPS samo koordinira vezu. Otvorite web sučelje na bilo kojem uređaju, pogledajte tko je još na mreži i pošaljite datoteke jednim klikom. Nema računa, nema aplikacija, nema ograničenja veličine.
Samostalno hostiranje PairDropa daje vašem domu ili uredu trajno, uvijek dostupno središte za dijeljenje datoteka zaštićeno HTTPS-om putem Traefika. Datoteke nikada ne prolaze kroz pohranu trećih strana, prijenosi se odvijaju punom brzinom lokalne mreže, a samostalno hostirani pristup znači da nema troškova po datoteci ili propusnosti bez obzira na to koliko vaš tim dijeli.
PairDrop ključne značajke
Peer-to-Peer putem WebRTC-a
Datoteke se prenose izravno između uređaja punom brzinom mreže — poslužitelj samo posreduje u vezi, tako da vaši podaci nikada ne borave u privremenoj pohrani.
Nije potrebna instalacija
Radi u bilo kojem modernom pregledniku na sustavima Windows, macOS, Linux, iOS i Android — korisnici samo posjete URL i odmah počnu dijeliti.
Automatsko otkrivanje uređaja
Uređaji na istoj mreži automatski se pojavljuju u sučelju, što olakšava odabir primatelja bez upisivanja adresa ili kodova za uparivanje.
Bez ograničenja datoteka
PairDrop ne nameće ograničenja veličine datoteka niti filtere tipa, tako da možete dijeliti bilo što od malih tekstualnih isječaka do velikih video datoteka bez zaobilaznih rješenja.
QR Code uparivanje
Skenirajte QR kod za trenutačno povezivanje mobilnih uređaja, eliminirajući potrebu za upisivanjem mrežnih adresa prilikom dijeljenja između telefona i računala.
Zašto pokrenuti PairDrop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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