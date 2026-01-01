PairDrop je moderna platforma za dijeljenje datoteka temeljena na webu koja donosi prijenose u stilu AirDropa na svaki uređaj i operativni sustav. Koristeći WebRTC tehnologiju, datoteke putuju izravno od pošiljatelja do primatelja bez dodirivanja poslužitelja — VPS samo koordinira vezu. Otvorite web sučelje na bilo kojem uređaju, pogledajte tko je još na mreži i pošaljite datoteke jednim klikom. Nema računa, nema aplikacija, nema ograničenja veličine.

Samostalno hostiranje PairDropa daje vašem domu ili uredu trajno, uvijek dostupno središte za dijeljenje datoteka zaštićeno HTTPS-om putem Traefika. Datoteke nikada ne prolaze kroz pohranu trećih strana, prijenosi se odvijaju punom brzinom lokalne mreže, a samostalno hostirani pristup znači da nema troškova po datoteci ili propusnosti bez obzira na to koliko vaš tim dijeli.