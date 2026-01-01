Speaches je audio poslužitelj kompatibilan s OpenAI API-jem koji donosi najsuvremenije prepoznavanje govora i sintezu teksta u govor u vašu vlastitu infrastrukturu. Izgrađen na faster-whisperu za transkripciju i Kokoro/Piperu za sintezu glasa, izlaže iste krajnje točke kao i OpenAI Audio API — tako da će svaki postojeći alat, SDK ili integracija koja radi s OpenAI-jem raditi sa Speachesom odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Speachesa znači da vaši audio podaci nikada ne napuštaju vaše poslužitelje, nema naknada za transkripciju po minuti i zadržavate potpunu kontrolu nad time koji se modeli pokreću i kako se resursi dodjeljuju. Modeli se učitavaju na zahtjev i automatski se istovaruju nakon neaktivnosti, održavajući nisku potrošnju memorije na standardnom VPS-u.