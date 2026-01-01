Postavite Speaches jednim klikom.
Poslužitelj za pretvaranje govora u tekst i teksta u govor, kompatibilan s OpenAI-jem, koji možete samostalno hostati i u potpunosti pokretati na vlastitom VPS-u.
Odaberite VPS plan za Speaches
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Speaches
Speaches je audio poslužitelj kompatibilan s OpenAI API-jem koji donosi najsuvremenije prepoznavanje govora i sintezu teksta u govor u vašu vlastitu infrastrukturu. Izgrađen na faster-whisperu za transkripciju i Kokoro/Piperu za sintezu glasa, izlaže iste krajnje točke kao i OpenAI Audio API — tako da će svaki postojeći alat, SDK ili integracija koja radi s OpenAI-jem raditi sa Speachesom odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje Speachesa znači da vaši audio podaci nikada ne napuštaju vaše poslužitelje, nema naknada za transkripciju po minuti i zadržavate potpunu kontrolu nad time koji se modeli pokreću i kako se resursi dodjeljuju. Modeli se učitavaju na zahtjev i automatski se istovaruju nakon neaktivnosti, održavajući nisku potrošnju memorije na standardnom VPS-u.
Speaches ključne značajke
Kompatibilno s OpenAI API-jem
Implementira specifikaciju OpenAI Audio API-ja — umetnite svoj samostalno hostirani URL i postojeće OpenAI integracije nastavljaju raditi bez promjena koda.
Transkripcija govora u tekst
Pokreće ga faster-whisper, podržava višejezičnu transkripciju uz streaming u stvarnom vremenu putem Server-Sent Events.
Sinteza teksta u govor
Generirajte prirodan govor koristeći Kokoro (rangiran #1 u TTS Areni) i Piper modele, potpuno na uređaju.
Dinamičko učitavanje modela
Modeli se automatski učitavaju na prvi zahtjev i istovaruju se nakon konfigurabilnog razdoblja neaktivnosti, tako da memoriju koristite samo kada je potrebna.
Ugrađeno web korisničko sučelje
Sučelje pokretano Gradiom omogućuje vam testiranje transkripcije i sinteze izravno u vašem pregledniku bez dodatnih alata.
Autentifikacija API ključem
Po želji zaštitite sve API krajnje točke jednim API ključem, dok interaktivnu dokumentaciju držite javno dostupnom.
Zašto pokrenuti Speaches na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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