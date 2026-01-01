Marimo je Python bilježnica sljedeće generacije koja eliminira probleme skrivenog stanja tradicionalnih Jupyter bilježnica. Automatski prati ovisnosti između ćelija i reaktivno ponovno izvršava nizvodne ćelije kada se vrijednosti promijene, tako da vaša bilježnica uvijek odražava trenutno stanje podataka. Bilježnice se pohranjuju kao obične .py datoteke — potpuno kontrolirane verzijama, pregledive u pull requestovima i izvršive kao standardne Python skripte ili implementirane kao samostalne web aplikacije.

Samostalno hostiranje Marima na vašem VPS-u vašem timu pruža trajno, uvijek dostupno okruženje bilježnice dostupno iz bilo kojeg preglednika, s unaprijed instaliranom SQL podrškom za upite bazama podataka na istom poslužitelju i autentifikacijom temeljenom na tokenima za očuvanje privatnosti analize.