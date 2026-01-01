Postavite Marimo instalacijom jednim klikom.
Reaktivna Python bilježnica s automatskim ponovnim izvršavanjem ćelija, podrškom za SQL i git-prijateljskim formatom datoteke čistog Pythona.
Odaberite VPS plan za Marimo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Marimo
Marimo je Python bilježnica sljedeće generacije koja eliminira probleme skrivenog stanja tradicionalnih Jupyter bilježnica. Automatski prati ovisnosti između ćelija i reaktivno ponovno izvršava nizvodne ćelije kada se vrijednosti promijene, tako da vaša bilježnica uvijek odražava trenutno stanje podataka. Bilježnice se pohranjuju kao obične .py datoteke — potpuno kontrolirane verzijama, pregledive u pull requestovima i izvršive kao standardne Python skripte ili implementirane kao samostalne web aplikacije.
Samostalno hostiranje Marima na vašem VPS-u vašem timu pruža trajno, uvijek dostupno okruženje bilježnice dostupno iz bilo kojeg preglednika, s unaprijed instaliranom SQL podrškom za upite bazama podataka na istom poslužitelju i autentifikacijom temeljenom na tokenima za očuvanje privatnosti analize.
Marimo ključne značajke
Reaktivno izvršavanje
Ćelije se automatski ponovno pokreću kada se promijene njihove ovisnosti, eliminirajući pogreške zastarjelog stanja koje tradicionalne bilježnice čine nepouzdanima.
Git-prilagođen format
Bilježnice se pohranjuju kao čiste Python datoteke, čineći ih usporedivima, pregledivima u PR-ovima i izvršivima iz naredbenog retka.
Ugrađena SQL podrška
Izvršavajte upite nad bazama podataka i okvirima podataka pomoću SQL-a izravno unutar bilježnica bez dodatnih biblioteka ili konfiguracije.
Interaktivni UI elementi
Dodajte klizače, padajuće izbornike, tablice i druge interaktivne widgete kako biste analitičke bilježnice pretvorili u web aplikacije koje se mogu dijeliti.
Moderni uređivač
Automatsko dovršavanje, formatiranje, isticanje pogrešaka i preglednik podatkovnih okvira ubrzavaju pisanje i otklanjanje pogrešaka u Pythonu.
Zašto pokrenuti Marimo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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