Planka je besplatna aplikacija otvorenog koda za kanban ploču, izgrađena za radne grupe kojima je potrebna jednostavna, samostalno hostirana alternativa Trello-u. Uz ažuriranja u stvarnom vremenu, upravljanje karticama povlačenjem i ispuštanjem te čisto sučelje, Planka pomaže timovima organizirati projekte, pratiti zadatke i surađivati bez oslanjanja na vlasničke SaaS platforme ili plaćanja pretplate po korisniku.

Samostalno hostiranje Planke na vašem vlastitom VPS-u drži sve projektne podatke, privitke i timsku komunikaciju pod vašom kontrolom. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i integraciju Traefika za siguran HTTPS pristup. Administratorski račun automatski se stvara pri prvom pokretanju s vjerodajnicama koje konfigurirate tijekom implementacije.