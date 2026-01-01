Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Odaberite VPS plan za Planka
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Planka
Planka je besplatna aplikacija otvorenog koda za kanban ploču, izgrađena za radne grupe kojima je potrebna jednostavna, samostalno hostirana alternativa Trello-u. Uz ažuriranja u stvarnom vremenu, upravljanje karticama povlačenjem i ispuštanjem te čisto sučelje, Planka pomaže timovima organizirati projekte, pratiti zadatke i surađivati bez oslanjanja na vlasničke SaaS platforme ili plaćanja pretplate po korisniku.
Samostalno hostiranje Planke na vašem vlastitom VPS-u drži sve projektne podatke, privitke i timsku komunikaciju pod vašom kontrolom. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i integraciju Traefika za siguran HTTPS pristup. Administratorski račun automatski se stvara pri prvom pokretanju s vjerodajnicama koje konfigurirate tijekom implementacije.
Planka ključne značajke
Stvarnovremenske kanban ploče
Promjene se odmah prikazuju svim članovima tima uz ažuriranja uživo koja omogućuju WebSocket veze.
Drag-and-drop cards
Premjestite zadatke između popisa i preuredite prioritete s intuitivnim povlačenjem i ispuštanjem.
File attachments
Priložite datoteke i slike izravno na kartice za organiziranje projektnih sredstava uz zadatke.
Komentari zadatka
Raspravljajte o zadacima s članovima tima putem komentara na karticama uz obavijesti u stvarnom vremenu.
Labels and due dates
Kategorizirajte kartice s oznakama u boji i postavite datume dospijeća kako biste pratili rokove u svim projektima.
Višeprojektne ploče
Organizirajte rad na više projekata s zasebnim pločama, svaka sa svojim popisima i članovima.
Zašto pokrenuti Planka na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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