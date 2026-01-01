Stirling PDF je samostalno hostirana platforma za manipulaciju PDF-om koja obrađuje preko 50 operacija s dokumentima u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju. Spajajte, dijelite, rotirajte, komprimirajte, pretvarajte između Office i PDF formata, primijenite OCR, redigirajte osjetljiv sadržaj, dodajte vodene žigove, primijenite digitalne potpise i izvezite u PDF/A — sve putem čistog web sučelja dostupnog iz bilo kojeg preglednika. Nema ograničenja veličine datoteka. Nema kvota korištenja. Nijedan dokument ne napušta vašu infrastrukturu.

Za pravne timove, financijske odjele i bilo koju organizaciju koja rukuje povjerljivim dokumentima, samostalno hostiranje Stirling PDF-a je najjednostavniji način za dobivanje obrade PDF-a na razini poduzeća, dok se osigurava da osjetljive datoteke nikada ne prolaze kroz uslugu oblaka treće strane.