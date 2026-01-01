Postavite Stirling PDF instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran PDF alat s više od 50 operacija — spajanje, dijeljenje, pretvaranje, OCR, komprimiranje, redakcija i potpisivanje dokumenata bez prijenosa na usluge trećih strana.
Odaberite VPS plan za Stirling PDF
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Stirling PDF
Stirling PDF je samostalno hostirana platforma za manipulaciju PDF-om koja obrađuje preko 50 operacija s dokumentima u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju. Spajajte, dijelite, rotirajte, komprimirajte, pretvarajte između Office i PDF formata, primijenite OCR, redigirajte osjetljiv sadržaj, dodajte vodene žigove, primijenite digitalne potpise i izvezite u PDF/A — sve putem čistog web sučelja dostupnog iz bilo kojeg preglednika. Nema ograničenja veličine datoteka. Nema kvota korištenja. Nijedan dokument ne napušta vašu infrastrukturu.
Za pravne timove, financijske odjele i bilo koju organizaciju koja rukuje povjerljivim dokumentima, samostalno hostiranje Stirling PDF-a je najjednostavniji način za dobivanje obrade PDF-a na razini poduzeća, dok se osigurava da osjetljive datoteke nikada ne prolaze kroz uslugu oblaka treće strane.
Stirling PDF ključne značajke
50+ PDF operacija
Spojite, podijelite, rotirajte, komprimirajte, preuredite stranice, izdvojite slike i desetke drugih operacija — sve u jednom alatu bez prebacivanja između usluga.
OCR i pretvorba
Pretvorite skenirane dokumente u PDF-ove s mogućnošću pretraživanja pomoću Tesseract OCR-a i pretvarajte između PDF, Word, Excel ili PowerPoint formata.
Redigiranje i privatnost
Trajno uklonite osjetljiv tekst, slike i metapodatke iz dokumenata prije dijeljenja — bez rizika da se izvorni sadržaj oporavi.
Digitalni potpisi
Primijenite pravno obvezujuće digitalne potpise na PDF-ove bez oslanjanja na usluge potpisivanja trećih strana ili pretplate po dokumentu.
Skupna obrada
Obrađujte više datoteka istovremeno skupnim operacijama i automatizirajte tijekove rada s dokumentima putem ugrađenog REST API-ja.
PDF/A arhiviranje
Pretvorite dokumente u PDF/A format za dugoročnu usklađenost s arhiviranjem potrebnu u pravnim, financijskim i vladinim kontekstima.
Zašto pokrenuti Stirling PDF na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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