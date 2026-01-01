Postavite HandBrake instalacijom jednim klikom.
Video transkoder otvorenog koda dostupan iz bilo kojeg preglednika, s grupnom konverzijom i automatskom obradom nadzirane mape.
Odaberite VPS plan za HandBrake
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HandBrake
HandBrake je najčešće korišteni transkoder videozapisa otvorenog koda, sposoban pretvoriti gotovo bilo koji video format u moderne, široko kompatibilne izlaze poput MP4 i MKV. Ova implementacija pokreće HandBrake unutar Docker spremnika i prenosi njegovo potpuno grafičko sučelje u vaš preglednik koristeći noVNC — nije potrebna instalacija na stolnom računalu. Dobivate potpuno HandBrake korisničko sučelje sa svim njegovim postavkama kodiranja, podrškom za titlove, oznakama poglavlja i opcijama hardverskog ubrzanja, dostupno s bilo kojeg uređaja s modernim preglednikom.
Spremnik uključuje značajku mape za nadzor koja automatski pretvara sve video datoteke koje ispustite u određeni ulazni direktorij, čineći jednostavnim pokretanje automatiziranih skupnih zadataka na vašem VPS-u.
HandBrake ključne značajke
GUI temeljen na pregledniku
Potpuno HandBrake desktop sučelje streamuje izravno u vaš preglednik putem noVNC-a — pristupite mu s bilo kojeg mjesta bez instaliranja ikakvog softvera lokalno.
Automatska mapa za nadzor
Datoteke smještene u nadziranoj mapi automatski se stavljaju u red čekanja i pretvaraju u pozadini, omogućujući automatsku skupnu obradu bez ručne interakcije.
Široka podrška za formate
Prihvaća gotovo bilo koji format video izvora i pretvara u MP4, MKV ili WebM s preciznom kontrolom nad kodecima, bitrateovima, rezolucijom i audio zapisima.
Postavke kodiranja
Deseci ugrađenih postavki ciljaju specifične uređaje i razine kvalitete — od profila optimiziranih za streaming do visokokvalitetnih arhivskih kodiranja — smanjujući vrijeme postavljanja.
Podrška za podnaslove i poglavlja
Uvezite, ugradite ili proslijedite titl zapise i oznake poglavlja tijekom konverzije, čuvajući metapodatke iz izvorne datoteke.
Zašto pokrenuti HandBrake na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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