HandBrake je najčešće korišteni transkoder videozapisa otvorenog koda, sposoban pretvoriti gotovo bilo koji video format u moderne, široko kompatibilne izlaze poput MP4 i MKV. Ova implementacija pokreće HandBrake unutar Docker spremnika i prenosi njegovo potpuno grafičko sučelje u vaš preglednik koristeći noVNC — nije potrebna instalacija na stolnom računalu. Dobivate potpuno HandBrake korisničko sučelje sa svim njegovim postavkama kodiranja, podrškom za titlove, oznakama poglavlja i opcijama hardverskog ubrzanja, dostupno s bilo kojeg uređaja s modernim preglednikom.

Spremnik uključuje značajku mape za nadzor koja automatski pretvara sve video datoteke koje ispustite u određeni ulazni direktorij, čineći jednostavnim pokretanje automatiziranih skupnih zadataka na vašem VPS-u.