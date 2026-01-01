Kutt je samostalno hostiran skraćivač URL-ova koji vam daje potpunu kontrolu nad vašim kratkim poveznicama, analitičkim podacima i korisničkim pristupom. Stvorite brendirane kratke URL-ove na vlastitoj domeni, pratite statistiku klikova po poveznici i upravljajte svime putem čistog administratorskog sučelja — bez slanja podataka komercijalnim uslugama poput Bitlyja ili TinyURL-a.

Osim osnovnog skraćivanja, Kutt vam omogućuje zaštitu poveznica lozinkama, postavljanje automatskih datuma isteka i upravljanje registriranim korisnicima. Potpuni REST API i proširenja preglednika za Chrome i Firefox olakšavaju integraciju stvaranja poveznica u postojeće radne procese. Samostalno hostiranje znači da vaši podaci o poveznicama ostaju privatni i ne plaćate naknade po kliku.