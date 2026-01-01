Instalirajte Kutt jednim klikom.
Moderan skraćivač URL-ova otvorenog koda s prilagođenim domenama, analitikom klikova i potpunim REST API-jem.
Odaberite VPS plan za Kutt
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kutt
Kutt je samostalno hostiran skraćivač URL-ova koji vam daje potpunu kontrolu nad vašim kratkim poveznicama, analitičkim podacima i korisničkim pristupom. Stvorite brendirane kratke URL-ove na vlastitoj domeni, pratite statistiku klikova po poveznici i upravljajte svime putem čistog administratorskog sučelja — bez slanja podataka komercijalnim uslugama poput Bitlyja ili TinyURL-a.
Osim osnovnog skraćivanja, Kutt vam omogućuje zaštitu poveznica lozinkama, postavljanje automatskih datuma isteka i upravljanje registriranim korisnicima. Potpuni REST API i proširenja preglednika za Chrome i Firefox olakšavaju integraciju stvaranja poveznica u postojeće radne procese. Samostalno hostiranje znači da vaši podaci o poveznicama ostaju privatni i ne plaćate naknade po kliku.
Kutt ključne značajke
Podrška za vlastitu domenu
Poslužite kratke poveznice s vlastite domene s vašim brendom tako da svaki URL koji dijelite jača vaš identitet umjesto usluge treće strane.
Analitika po poveznici
Pratite broj klikova, izvore prometa, zemlje i uređaje za svaku skraćenu poveznicu kako biste izmjerili doseg i izvedbu kampanje.
Poveznice zaštićene lozinkom
Dodajte opcionalnu lozinku bilo kojoj poveznici tako da samo osobe s lozinkom mogu doći do odredišnog URL-a.
Istek veze
Postavite automatski datum isteka na bilo kojoj poveznici i ona prestaje raditi bez ikakve ručne intervencije — korisno za vremenski osjetljive kampanje.
REST API
Stvarajte, upravljajte i brišite poveznice programski putem potpuno opremljenog API-ja, što olakšava integraciju Kutta u vaše aplikacije i procese.
Upravljanje korisnicima
Admin panel vam omogućuje upravljanje registriranim korisnicima i svim poveznicama u cijelom sustavu, s registracijom i anonimnim pristupom onemogućenim prema zadanim postavkama.
Zašto pokrenuti Kutt na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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