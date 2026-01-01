Postavite Erugo jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka s korisnički prilagođenim poveznicama za dijeljenje, zaštitom lozinkom, kontrolama isteka i prilagođenim brendiranjem.
Odaberite VPS plan za Erugo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Erugo
Erugo je samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka izgrađena na Laravelu i Vue.js-u koja vam omogućuje sigurno slanje i primanje datoteka bez oslanjanja na usluge pohrane u oblaku. Dijeljenja koriste URL-ove prilagođene ljudima umjesto nasumičnih tokena, a svaki prijenos može biti zaštićen lozinkom, ograničen brojem preuzimanja ili postavljen da automatski istekne nakon određenog datuma ili vremenskog praga.
Za razliku od pretplatničkih usluga u oblaku, Erugo pohranjuje sve datoteke na vašem vlastitom VPS-u bez ograničenja pohrane nametnutih cjenovnim rangom. Funkcija obrnutog dijeljenja omogućuje gostima da izravno prenose datoteke na vaš poslužitelj putem jednokratne pozivne poveznice, a prilagodljivo brendiranje čini da sučelje odgovara vašoj organizaciji ili osobnoj domeni.
Erugo ključne značajke
Jednostavne veze za dijeljenje
Dijeljenja koriste čitljive, pamtljive URL-ove umjesto nasumičnih tokena, čineći veze lakšima za verbalnu ili pisanu komunikaciju.
Lozinka i kontrole isteka
Zaštitite bilo koju dijeljenu datoteku lozinkom, postavite maksimalan broj preuzimanja ili zakažite automatsko isteka kako datoteke ne bi ostale dostupne neograničeno.
Poništi dijeljene prijenose
Generirajte pozivnu poveznicu samo za prijenos kako bi gosti mogli slati datoteke izravno na vaš poslužitelj bez računa ili pristupa administratorskoj ploči.
E-mail obavijesti
Primajte obavijesti kada se preuzme dijeljena datoteka ili kada gost završi prijenos datoteke putem obrnutog dijeljenja, bez potrebe za ručnom provjerom.
Prilagođeno brendiranje i teme
Prilagodite logotipe, pozadine i teme boja tako da sučelje za dijeljenje datoteka odgovara vašoj organizaciji ili osobnom brendu.
Zašto pokrenuti Erugo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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