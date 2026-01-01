Do 69% popusta za Erugo

Postavite Erugo jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka s korisnički prilagođenim poveznicama za dijeljenje, zaštitom lozinkom, kontrolama isteka i prilagođenim brendiranjem.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Erugo jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Erugo

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Erugo

Erugo je samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka izgrađena na Laravelu i Vue.js-u koja vam omogućuje sigurno slanje i primanje datoteka bez oslanjanja na usluge pohrane u oblaku. Dijeljenja koriste URL-ove prilagođene ljudima umjesto nasumičnih tokena, a svaki prijenos može biti zaštićen lozinkom, ograničen brojem preuzimanja ili postavljen da automatski istekne nakon određenog datuma ili vremenskog praga.

Za razliku od pretplatničkih usluga u oblaku, Erugo pohranjuje sve datoteke na vašem vlastitom VPS-u bez ograničenja pohrane nametnutih cjenovnim rangom. Funkcija obrnutog dijeljenja omogućuje gostima da izravno prenose datoteke na vaš poslužitelj putem jednokratne pozivne poveznice, a prilagodljivo brendiranje čini da sučelje odgovara vašoj organizaciji ili osobnoj domeni.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Erugo ključne značajke

Jednostavne veze za dijeljenje

Dijeljenja koriste čitljive, pamtljive URL-ove umjesto nasumičnih tokena, čineći veze lakšima za verbalnu ili pisanu komunikaciju.

Lozinka i kontrole isteka

Zaštitite bilo koju dijeljenu datoteku lozinkom, postavite maksimalan broj preuzimanja ili zakažite automatsko isteka kako datoteke ne bi ostale dostupne neograničeno.

Poništi dijeljene prijenose

Generirajte pozivnu poveznicu samo za prijenos kako bi gosti mogli slati datoteke izravno na vaš poslužitelj bez računa ili pristupa administratorskoj ploči.

E-mail obavijesti

Primajte obavijesti kada se preuzme dijeljena datoteka ili kada gost završi prijenos datoteke putem obrnutog dijeljenja, bez potrebe za ručnom provjerom.

Prilagođeno brendiranje i teme

Prilagodite logotipe, pozadine i teme boja tako da sučelje za dijeljenje datoteka odgovara vašoj organizaciji ili osobnom brendu.

Zašto pokrenuti Erugo na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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