Erugo je samostalno hostirana platforma za dijeljenje datoteka izgrađena na Laravelu i Vue.js-u koja vam omogućuje sigurno slanje i primanje datoteka bez oslanjanja na usluge pohrane u oblaku. Dijeljenja koriste URL-ove prilagođene ljudima umjesto nasumičnih tokena, a svaki prijenos može biti zaštićen lozinkom, ograničen brojem preuzimanja ili postavljen da automatski istekne nakon određenog datuma ili vremenskog praga.

Za razliku od pretplatničkih usluga u oblaku, Erugo pohranjuje sve datoteke na vašem vlastitom VPS-u bez ograničenja pohrane nametnutih cjenovnim rangom. Funkcija obrnutog dijeljenja omogućuje gostima da izravno prenose datoteke na vaš poslužitelj putem jednokratne pozivne poveznice, a prilagodljivo brendiranje čini da sučelje odgovara vašoj organizaciji ili osobnoj domeni.