Postavite Bludit instalacijom jednim klikom.
Jednostavan, brz i siguran flat-file CMS za osobne blogove i male stranice bez potrebne baze podataka.
Odaberite VPS plan za Bludit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bludit
Bludit je sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda s ravnim datotekama koji svaku objavu, stranicu i postavku pohranjuje kao Markdown i JSON datoteke na disku. Budući da ne treba MySQL, PostgreSQL ili bilo koju drugu bazu podataka, cijeli je sustav lakši, brži za sigurnosno kopiranje i lakši za migraciju između poslužitelja od tradicionalnih PHP CMS-ova.
Samostalno hostiranje Bludita na VPS-u daje blogerima i vlasnicima malih web stranica potpuno vlasništvo nad njihovim sadržajem i temama, bez naknada za hosting trećih strana i bez zaključavanja platforme. Objave se mogu uređivati iz administratorskog sučelja temeljenog na pregledniku ili izravno na datotečnom sustavu, a projekt dolazi s ugrađenim upraviteljem slika, sustavom dodataka i modernim temama spremnim za prilagodbu.
Bludit ključne značajke
Nije potrebna baza podataka
Pohranjuje sav sadržaj u ravne Markdown i JSON datoteke tako da su implementacija, sigurnosna kopija i kontrola verzija jednostavne kao kopiranje mape.
Markdown objavljivanje
Pišite objave i stranice u Markdownu s uređivačem temeljenim na pregledniku koji podržava skice, zakazano objavljivanje i kategorije.
Teme i dodatci
Prilagodite izgled s ugrađenim modernim temama i proširite funkcionalnost putem sustava dodataka bez diranja osnovnog koda.
Ugrađeni upravitelj slika
Učitajte, organizirajte i ugradite slike iz medijske biblioteke integrirane u administratorsku ploču bez vanjskih usluga pohrane.
Višekorisničke uloge
Pozovite urednike i autore s različitim dopuštenjima tako da više suradnika može objavljivati bez dijeljenja jednog računa.
Zašto pokrenuti Bludit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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