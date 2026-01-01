Bludit je sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda s ravnim datotekama koji svaku objavu, stranicu i postavku pohranjuje kao Markdown i JSON datoteke na disku. Budući da ne treba MySQL, PostgreSQL ili bilo koju drugu bazu podataka, cijeli je sustav lakši, brži za sigurnosno kopiranje i lakši za migraciju između poslužitelja od tradicionalnih PHP CMS-ova.

Samostalno hostiranje Bludita na VPS-u daje blogerima i vlasnicima malih web stranica potpuno vlasništvo nad njihovim sadržajem i temama, bez naknada za hosting trećih strana i bez zaključavanja platforme. Objave se mogu uređivati iz administratorskog sučelja temeljenog na pregledniku ili izravno na datotečnom sustavu, a projekt dolazi s ugrađenim upraviteljem slika, sustavom dodataka i modernim temama spremnim za prilagodbu.