Postavite phpIPAM jednim klikom.
Alat za upravljanje IP adresama otvorenog koda za praćenje i organiziranje IPv4/IPv6 podmreža i mrežnih resursa.
Odaberite VPS plan za phpIPAM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz phpIPAM
phpIPAM je samostalno hostirana, web-bazirana aplikacija za upravljanje IP adresama (IPAM) koja mrežnim administratorima pruža strukturiran način praćenja i organiziranja IPv4 i IPv6 adresnog prostora. Umjesto održavanja proračunskih tablica ili oslanjanja na vlasnički softver za upravljanje mrežom, phpIPAM pruža sučelje temeljeno na bazi podataka za planiranje podmreža, praćenje dodjele IP adresa, upravljanje VLAN-ovima i automatizirano otkrivanje mreže.
Pokretanje phpIPAM-a na vlastitoj infrastrukturi znači da vaši podaci o IP adresama — podmreže, dodjele VLAN-ova, NAT mapiranja i zapisi uređaja — ostaju na poslužiteljima koje kontrolirate, bez ovisnosti o oblaku ili troškova licenciranja. Ugrađeni mrežni skener pinga hostove prema konfigurabilnom rasporedu kako bi status IP adresa bio ažuran, a REST API vam omogućuje integraciju upravljanja IP adresama u procese dodjele resursa i tijekove automatizacije.
phpIPAM ključne značajke
Subnet vizualizacija
Pregledajte IPv4 i IPv6 adresni prostor grafički, s praćenjem slobodnog prostora i hijerarhijom podmreža prikazanom na prvi pogled.
Automatizirano mrežno skeniranje
Ugrađeno otkrivanje mreže pinga hostove prema konfigurabilnom rasporedu i automatski ažurira IP status bez ručnog unosa.
VLAN i VRF upravljanje
Pratite VLAN-ove i VRF-ove uz IP adrese kako biste održali potpunu sliku vaše mrežne segmentacije.
Pristup REST API-ju
Programsko upravljanje IP adresama putem REST API-ja omogućuje integraciju phpIPAM-a u procese dodjele resursa i automatizaciju infrastrukture.
PowerDNS integracija
Sinkronizirajte nazive hostova i IP zapise izravno s PowerDNS-om kako biste DNS i IPAM podatke održali dosljednima bez ručnih ažuriranja.
Zašto pokrenuti phpIPAM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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