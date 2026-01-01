phpIPAM je samostalno hostirana, web-bazirana aplikacija za upravljanje IP adresama (IPAM) koja mrežnim administratorima pruža strukturiran način praćenja i organiziranja IPv4 i IPv6 adresnog prostora. Umjesto održavanja proračunskih tablica ili oslanjanja na vlasnički softver za upravljanje mrežom, phpIPAM pruža sučelje temeljeno na bazi podataka za planiranje podmreža, praćenje dodjele IP adresa, upravljanje VLAN-ovima i automatizirano otkrivanje mreže.

Pokretanje phpIPAM-a na vlastitoj infrastrukturi znači da vaši podaci o IP adresama — podmreže, dodjele VLAN-ova, NAT mapiranja i zapisi uređaja — ostaju na poslužiteljima koje kontrolirate, bez ovisnosti o oblaku ili troškova licenciranja. Ugrađeni mrežni skener pinga hostove prema konfigurabilnom rasporedu kako bi status IP adresa bio ažuran, a REST API vam omogućuje integraciju upravljanja IP adresama u procese dodjele resursa i tijekove automatizacije.