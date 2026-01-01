Password Pusher je aplikacija otvorenog koda koja zamjenjuje opasnu naviku slanja vjerodajnica e-poštom ili porukama u običnom tekstu. Umjesto izravnog slanja tajne, generirate jednokratni URL koji isporučuje sadržaj jednom, a zatim se sam briše na temelju broja pregleda, proteklog vremena ili oboje. Podržane su lozinke, datoteke, URL-ovi i QR kodovi, a svako slanje može zahtijevati dodatnu pristupnu frazu prije nego što se otkrije.

Samostalno hostiranje Password Pushera na vlastitom VPS-u čuva svaku tajnu unutar infrastrukture koju kontrolirate — nijedan SaaS treće strane ne čita, ne bilježi niti zadržava vaše dijeljene vjerodajnice, a potpuni trag revizije ostaje na vašem poslužitelju uz podatke.