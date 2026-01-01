Postavite Password Pusher instalacijom jednim klikom.
Usluga otvorenog koda za dijeljenje lozinki, datoteka i poveznica putem samouništavajućih URL-ova koji istječu prema broju pregleda ili vremenu.
Odaberite VPS plan za Password Pusher
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Password Pusher
Password Pusher je aplikacija otvorenog koda koja zamjenjuje opasnu naviku slanja vjerodajnica e-poštom ili porukama u običnom tekstu. Umjesto izravnog slanja tajne, generirate jednokratni URL koji isporučuje sadržaj jednom, a zatim se sam briše na temelju broja pregleda, proteklog vremena ili oboje. Podržane su lozinke, datoteke, URL-ovi i QR kodovi, a svako slanje može zahtijevati dodatnu pristupnu frazu prije nego što se otkrije.
Samostalno hostiranje Password Pushera na vlastitom VPS-u čuva svaku tajnu unutar infrastrukture koju kontrolirate — nijedan SaaS treće strane ne čita, ne bilježi niti zadržava vaše dijeljene vjerodajnice, a potpuni trag revizije ostaje na vašem poslužitelju uz podatke.
Password Pusher ključne značajke
Samouništavajuće veze
Jednokratni URL-ovi ističu nakon konfiguriranog broja pregleda ili vremenskog okvira, tako da se tajne ne mogu ponovno pročitati ili procuriti iz pristiglih poruka.
Zaštita lozinkom
Dodajte zasebnu pristupnu frazu povrh poveznice tako da presretnuti URL sam po sebi nije dovoljan za otkrivanje tajne.
Datoteke i QR kodovi
Pošaljite lozinke, datoteke, URL-ove i QR kodove kroz isti provjereni tijek isporuke s politikama isteka po vrsti.
Cjelovito evidentiranje revizije
Pratite stvaranje, dohvaćanje i identitet preglednika za svako slanje, s opcionalnim računima i dvofaktorskom autentifikacijom za nadzornu ploču.
Prilagođeno brendiranje
Prilagodite korisničko sučelje vlastitim naslovom, sloganom, temom i podnožjem za interne timove ili implementacije okrenute klijentima.
JSON API
Integrirajte dijeljenje lozinki u skripte, CI cjevovode ili interne alate putem dokumentiranog JSON API-ja v2.
Zašto pokrenuti Password Pusher na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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