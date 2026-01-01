Do 69% popusta za Password Pusher

Postavite Password Pusher instalacijom jednim klikom.

Usluga otvorenog koda za dijeljenje lozinki, datoteka i poveznica putem samouništavajućih URL-ova koji istječu prema broju pregleda ili vremenu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Password Pusher instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Password Pusher

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Password Pusher

Password Pusher je aplikacija otvorenog koda koja zamjenjuje opasnu naviku slanja vjerodajnica e-poštom ili porukama u običnom tekstu. Umjesto izravnog slanja tajne, generirate jednokratni URL koji isporučuje sadržaj jednom, a zatim se sam briše na temelju broja pregleda, proteklog vremena ili oboje. Podržane su lozinke, datoteke, URL-ovi i QR kodovi, a svako slanje može zahtijevati dodatnu pristupnu frazu prije nego što se otkrije.

Samostalno hostiranje Password Pushera na vlastitom VPS-u čuva svaku tajnu unutar infrastrukture koju kontrolirate — nijedan SaaS treće strane ne čita, ne bilježi niti zadržava vaše dijeljene vjerodajnice, a potpuni trag revizije ostaje na vašem poslužitelju uz podatke.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Password Pusher ključne značajke

Samouništavajuće veze

Jednokratni URL-ovi ističu nakon konfiguriranog broja pregleda ili vremenskog okvira, tako da se tajne ne mogu ponovno pročitati ili procuriti iz pristiglih poruka.

Zaštita lozinkom

Dodajte zasebnu pristupnu frazu povrh poveznice tako da presretnuti URL sam po sebi nije dovoljan za otkrivanje tajne.

Datoteke i QR kodovi

Pošaljite lozinke, datoteke, URL-ove i QR kodove kroz isti provjereni tijek isporuke s politikama isteka po vrsti.

Cjelovito evidentiranje revizije

Pratite stvaranje, dohvaćanje i identitet preglednika za svako slanje, s opcionalnim računima i dvofaktorskom autentifikacijom za nadzornu ploču.

Prilagođeno brendiranje

Prilagodite korisničko sučelje vlastitim naslovom, sloganom, temom i podnožjem za interne timove ili implementacije okrenute klijentima.

JSON API

Integrirajte dijeljenje lozinki u skripte, CI cjevovode ili interne alate putem dokumentiranog JSON API-ja v2.

Zašto pokrenuti Password Pusher na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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