Postavite swing glazbu jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran poslužitelj za streaming glazbe sa sučeljem nalik Spotifyju za vašu osobnu audio kolekciju, dnevne mikseve, tekstove pjesama i podršku za FLAC.
Odaberite VPS plan za Swing Music
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Swing Music
Swing Music vašoj osobnoj audio kolekciji pruža iskustvo kvalitete streaminga koje nude komercijalne usluge — bez pretplate, ograničenja licenciranja ili kompresije zvuka. Automatski skenira vaše glazbene mape, izvlači metapodatke i organizira sve po izvođaču, albumu i žanru s dotjeranim web sučeljem koje uključuje omote albuma, prikaz tekstova pjesama i personalizirane dnevne mikseve generirane iz vaše povijesti slušanja.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u omogućuje vam pouzdan daljinski pristup vašoj biblioteci s bilo kojeg mjesta, bez ovisnosti o kućnim brzinama prijenosa ili dinamičkim IP adresama. FLAC i lossless formati reproduciraju se izvorno tako da vaša audio vjernost nikada nije ugrožena, a profili za više korisnika znače da cijela obitelj može dijeliti jednu biblioteku dok zadržava zasebne povijesti slušanja.
Swing Music ključne značajke
Bezgubitno audio strujanje
Strimuje FLAC i druge formate bez gubitaka izvorno bez transkodiranja ili kompresije, čuvajući punu audio kvalitetu vaših snimaka.
Dnevni miksevi
Generira personalizirane popise pjesama iz vaše povijesti slušanja, prikazujući albume koje niste nedavno reproducirali i održavajući vašu biblioteku svježom.
Prikaz stihova
Prikazuje sinkronizirane tekstove pjesama tijekom reprodukcije tako da možete pratiti bez prebacivanja na zasebnu aplikaciju ili karticu preglednika.
Last.fm scrobbling
Automatski bilježi svaku pjesmu koju reproducirate na Last.fm, održavajući vaše statistike slušanja i preporuke glazbe ažurnima.
Višekorisnički profili
Svaki korisnik održava svoju povijest slušanja, favorite i preporuke dok dijeli istu glazbenu biblioteku na poslužitelju.
Zašto pokrenuti Swing Music na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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