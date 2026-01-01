Swing Music vašoj osobnoj audio kolekciji pruža iskustvo kvalitete streaminga koje nude komercijalne usluge — bez pretplate, ograničenja licenciranja ili kompresije zvuka. Automatski skenira vaše glazbene mape, izvlači metapodatke i organizira sve po izvođaču, albumu i žanru s dotjeranim web sučeljem koje uključuje omote albuma, prikaz tekstova pjesama i personalizirane dnevne mikseve generirane iz vaše povijesti slušanja.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u omogućuje vam pouzdan daljinski pristup vašoj biblioteci s bilo kojeg mjesta, bez ovisnosti o kućnim brzinama prijenosa ili dinamičkim IP adresama. FLAC i lossless formati reproduciraju se izvorno tako da vaša audio vjernost nikada nije ugrožena, a profili za više korisnika znače da cijela obitelj može dijeliti jednu biblioteku dok zadržava zasebne povijesti slušanja.