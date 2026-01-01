Postavite Teedy instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda s OCR-om i pretraživanjem cijelog teksta za organiziranje skeniranih dokumenata, PDF-ova i datoteka.
Odaberite VPS plan za Teedy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Teedy
Teedy je sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda koji hrpu skeniranih papira, PDF-ova i digitalnih datoteka pretvara u strukturiranu arhivu s mogućnošću pretraživanja. Svaki učitani dokument prolazi kroz OCR tako da njegov tekst postaje u potpunosti pretraživ, a fleksibilan sustav oznaka, hijerarhijskih kategorija i prilagođenih metapodataka održava velike zbirke organiziranima. Čisto responzivno web sučelje, više-korisnički računi s detaljnim dopuštenjima i potpuni REST API čine ga prikladnim za pojedince i male timove.
Samostalno hostiranje Teedyja na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu dokumentaciju — ugovore, račune, porezne evidencije i identifikacijske dokumente — unutar infrastrukture koju vi kontrolirate umjesto u oblaku treće strane, dok i dalje pruža OCR, pretraživanje cijelog teksta i verzije prilagođene reviziji odmah po instalaciji.
Teedy ključne značajke
OCR izdvajanje teksta
Automatski izdvaja tekst iz skeniranih slika i PDF-ova koristeći ugrađeni OCR, čineći svaki dokument u potpunosti pretraživim.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražite cijelu arhivu prema sadržaju dokumenta, oznakama ili metapodacima kako biste pronašli bilo koju datoteku u sekundama.
Oznake i metapodaci
Organizirajte dokumente s hijerarhijskim oznakama, prilagođenim poljima metapodataka i odnosima umjesto krutih stabala mapa.
Višekorisničke dozvole
Stvorite korisničke i grupne račune s detaljnim popisima kontrole pristupa kako bi timovi sigurno dijelili dokumente.
REST API i automatizacija
Automatizirajte prijenose, unos i integracije putem cjelovitog REST API-ja i podrške za uvoz putem e-pošte.
Zašto pokrenuti Teedy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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