Teedy je sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda koji hrpu skeniranih papira, PDF-ova i digitalnih datoteka pretvara u strukturiranu arhivu s mogućnošću pretraživanja. Svaki učitani dokument prolazi kroz OCR tako da njegov tekst postaje u potpunosti pretraživ, a fleksibilan sustav oznaka, hijerarhijskih kategorija i prilagođenih metapodataka održava velike zbirke organiziranima. Čisto responzivno web sučelje, više-korisnički računi s detaljnim dopuštenjima i potpuni REST API čine ga prikladnim za pojedince i male timove.

Samostalno hostiranje Teedyja na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu dokumentaciju — ugovore, račune, porezne evidencije i identifikacijske dokumente — unutar infrastrukture koju vi kontrolirate umjesto u oblaku treće strane, dok i dalje pruža OCR, pretraživanje cijelog teksta i verzije prilagođene reviziji odmah po instalaciji.