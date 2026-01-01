Postavite Photofield uz instalaciju jednim klikom.
Fotogalerija usmjerena na brzinu, s vlastitim hostingom, koja prikazuje tisuće slika u glatkoj vremenskoj traci s mogućnošću zumiranja.
Odaberite VPS plan za Photofield
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Photofield
Photofield je open-source foto galerija s jednom binarnom datotekom, izgrađena oko jedne opsesije: brzine. Umjesto da dijeli fotografije na male sličice, ona istovremeno prikazuje tisuće slika na kontinuiranom platnu s mogućnošću zumiranja, progresivno učitavajući pločice veće rezolucije dok pomičete i zumirate prstima. Rezultat je bliži pregledniku slika na stolnom računalu nego tipičnoj web galeriji.
Samostalno hostiranje Photofielda na vašem VPS-u čuva originalne fotografije i njihove EXIF metapodatke unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto da budu na SaaS foto usluzi. Izvorni direktorij je montiran samo za čitanje, tako da galerija nikada ne može mijenjati niti brisati originale, što je čini sigurnim, neinvazivnim frontendom za postojeću arhivu sinkroniziranu putem rsync-a, SCP-a ili Syncthinga.
Photofield ključne značajke
Zumirajuća vremenska crta
Pomičite i zumirajte kroz desetke tisuća fotografija na jednom neprekinutom platnu uz strujanje pločica s više rezolucija.
Jednobinarno postavljanje
Jedna Go binarna datoteka ugrađuje korisničko sučelje, bazu podataka geolokacije i indeksator, tako da se spremnik pokreće u sekundama bez vanjske usluge baze podataka.
Biblioteka samo za čitanje
Direktorij fotografija montiran je samo za čitanje tako da galerija nikada ne može mijenjati, preimenovati ili brisati izvorne datoteke tijekom indeksiranja.
Lokalno reverzno geokodiranje
Ugrađena baza podataka geolokacije razrješava EXIF GPS koordinate u nazive mjesta u potpunosti izvan mreže, bez poziva API-ja karata trećih strana.
Brzo indeksiranje
Indekser skenira nove fotografije brzinom od tisuća datoteka u sekundi na SSD-ovima i progresivno ažurira galeriju bez blokiranja pregledavanja.
Neobavezno AI pretraživanje
Povežite vanjski Photofield AI host kako biste omogućili semantičko pretraživanje slika i detekciju lica kroz cijelu kolekciju.
Zašto pokrenuti Photofield na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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