Photofield je open-source foto galerija s jednom binarnom datotekom, izgrađena oko jedne opsesije: brzine. Umjesto da dijeli fotografije na male sličice, ona istovremeno prikazuje tisuće slika na kontinuiranom platnu s mogućnošću zumiranja, progresivno učitavajući pločice veće rezolucije dok pomičete i zumirate prstima. Rezultat je bliži pregledniku slika na stolnom računalu nego tipičnoj web galeriji.

Samostalno hostiranje Photofielda na vašem VPS-u čuva originalne fotografije i njihove EXIF metapodatke unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto da budu na SaaS foto usluzi. Izvorni direktorij je montiran samo za čitanje, tako da galerija nikada ne može mijenjati niti brisati originale, što je čini sigurnim, neinvazivnim frontendom za postojeću arhivu sinkroniziranu putem rsync-a, SCP-a ili Syncthinga.