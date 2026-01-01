Postavite PieFed instalacijom jednim klikom.
Federirani agregator poveznica u stilu Reddita i platforma za raspravu s vrhunskim alatima za moderiranje i interoperabilnošću s ActivityPubom.
Odaberite VPS plan za PieFed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PieFed
PieFed je otvoreni, federirani agregator linkova i platforma za raspravu — alternativa Lemmyju i Mbinu napisana u Pythonu s Flaskom. Povezuje se sa širim Fediverseom putem ActivityPub-a tako da se korisnici na Lemmyju, Mbinu, Mastodonu i drugim kompatibilnim poslužiteljima mogu pretplatiti na zajednice koje vi ugošćujete, a vaši članovi mogu pratiti zajednice bilo gdje.
PieFed se razlikuje snažnim fokusom na zdravlje zajednice: ugrađene razine povjerenja, upozorenja o sadržaju, kuriranje feeda temeljeno na temama i detaljni moderatorski alati srž su platforme, a ne naknadno dodana proširenja. Samostalno ugošćivanje na vašem VPS-u drži vlasništvo nad sadržajem, politiku moderiranja i podatke članova u potpunosti pod vašom kontrolom, bez algoritamske manipulacije feedom ili zaključavanja na platformu.
PieFed ključne značajke
ActivityPub Federacija
Interoperabilan je s Lemmyjem, Mbinom, Mastodonom i drugim Fediverse uslugama, tako da vaše zajednice dosegnu korisnike diljem mreže bez da ih vežu za jednu platformu.
Prvoklasna moderacija
Razine povjerenja, redovi čekanja za prijave, upozorenja o sadržaju i pravila po zajednicama daju moderatorima preciznu kontrolu nad kvalitetom rasprave od prvog dana.
Tematski sažeci
Grupirajte povezane zajednice u teme i omogućite korisnicima da prate cijela područja interesa umjesto da se pretplaćuju na zajednice jednu po jednu.
Glasanje i odgovori u nitima
Poznati ugniježđeni komentari u stilu Reddita s glasanjem za i protiv te višestrukim načinima sortiranja za rangiranje rasprava.
Ugrađeni API
Alpha API kompatibilan s Lemmy klijentima omogućuje korisnicima pregledavanje i objavljivanje iz mobilnih i desktop aplikacija trećih strana koje su već u ekosustavu.
Lagani Python stog
Flask, PostgreSQL, Redis i Celery učinkovito rade na skromnom VPS hardveru, ostavljajući prostor za rast zajednice bez troškova infrastrukture.
Zašto pokrenuti PieFed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.