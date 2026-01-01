PieFed je otvoreni, federirani agregator linkova i platforma za raspravu — alternativa Lemmyju i Mbinu napisana u Pythonu s Flaskom. Povezuje se sa širim Fediverseom putem ActivityPub-a tako da se korisnici na Lemmyju, Mbinu, Mastodonu i drugim kompatibilnim poslužiteljima mogu pretplatiti na zajednice koje vi ugošćujete, a vaši članovi mogu pratiti zajednice bilo gdje.

PieFed se razlikuje snažnim fokusom na zdravlje zajednice: ugrađene razine povjerenja, upozorenja o sadržaju, kuriranje feeda temeljeno na temama i detaljni moderatorski alati srž su platforme, a ne naknadno dodana proširenja. Samostalno ugošćivanje na vašem VPS-u drži vlasništvo nad sadržajem, politiku moderiranja i podatke članova u potpunosti pod vašom kontrolom, bez algoritamske manipulacije feedom ili zaključavanja na platformu.