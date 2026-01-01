Postavite HortusFox jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno ugošćen sustav za upravljanje biljkama za katalogiziranje, planiranje rutina njege i privatno organiziranje vašeg vrta.
Odaberite VPS plan za HortusFox
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HortusFox
HortusFox je namjenski izrađena web aplikacija za ljubitelje biljaka koji žele upravljati sobnim biljkama i vrtovima sa strukturom i privatnošću. Omogućuje vam katalogiziranje biljaka s fotografijama, nazivima vrsta i prilagođenim atributima, organiziranje po lokaciji te postavljanje ponavljajućih podsjetnika za njegu za zalijevanje, gnojenje i presađivanje. Integracija vremenskih podataka pomaže vrtlarima na otvorenom da usklade rasporede njege s uvjetima okoliša, dok ugrađeno prepoznavanje biljaka pomaže u identificiranju nepoznatih vrsta.
Samostalno hostiranje HortusFoxa na vašem VPS-u osigurava da višegodišnji zapisi o rastu, povijesti njege i fotografije biljaka ostanu pod vašom potpunom kontrolom — nijedna usluga oblaka treće strane ne može prekinuti pristup podacima vaše kolekcije ili monetizirati vaše vrtlarske navike.
HortusFox ključne značajke
Podsjetnici za njegu
Postavite ponavljajuće zadatke za zalijevanje, gnojenje i presađivanje kako nijedna biljka ne bi bila zanemarena u gustom rasporedu njege.
Organizacija temeljena na lokaciji
Dodijelite biljke određenim sobama ili vanjskim prostorima za brzo filtriranje vaše kolekcije i samostalno upravljanje svakim područjem.
Vremenska integracija
Povežite lokalne vremenske podatke kako biste automatski prilagodili njegu vanjskih biljaka uvjetima padalina i temperature.
Prepoznavanje biljaka
Identificirajte nepoznate vrste s fotografija izravno u aplikaciji, dodajući potvrđene podatke o vrstama u vaš katalog bez napuštanja HortusFoxa.
Upravljanje inventarom
Pratite posude, gnojiva, alate i potrepštine uz svoje biljke kako bi vrtlarski resursi uvijek bili evidentirani.
Suradnički chat
Ugrađeni grupni chat omogućuje kućanstvima i timovima koordinaciju odgovornosti za njegu biljaka bez zasebnih aplikacija za razmjenu poruka.
Zašto pokrenuti HortusFox na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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