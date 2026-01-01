HortusFox je namjenski izrađena web aplikacija za ljubitelje biljaka koji žele upravljati sobnim biljkama i vrtovima sa strukturom i privatnošću. Omogućuje vam katalogiziranje biljaka s fotografijama, nazivima vrsta i prilagođenim atributima, organiziranje po lokaciji te postavljanje ponavljajućih podsjetnika za njegu za zalijevanje, gnojenje i presađivanje. Integracija vremenskih podataka pomaže vrtlarima na otvorenom da usklade rasporede njege s uvjetima okoliša, dok ugrađeno prepoznavanje biljaka pomaže u identificiranju nepoznatih vrsta.

Samostalno hostiranje HortusFoxa na vašem VPS-u osigurava da višegodišnji zapisi o rastu, povijesti njege i fotografije biljaka ostanu pod vašom potpunom kontrolom — nijedna usluga oblaka treće strane ne može prekinuti pristup podacima vaše kolekcije ili monetizirati vaše vrtlarske navike.