Do 69% popusta za HortusFox

Postavite HortusFox jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Samostalno ugošćen sustav za upravljanje biljkama za katalogiziranje, planiranje rutina njege i privatno organiziranje vašeg vrta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite HortusFox jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za HortusFox

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz HortusFox

HortusFox je namjenski izrađena web aplikacija za ljubitelje biljaka koji žele upravljati sobnim biljkama i vrtovima sa strukturom i privatnošću. Omogućuje vam katalogiziranje biljaka s fotografijama, nazivima vrsta i prilagođenim atributima, organiziranje po lokaciji te postavljanje ponavljajućih podsjetnika za njegu za zalijevanje, gnojenje i presađivanje. Integracija vremenskih podataka pomaže vrtlarima na otvorenom da usklade rasporede njege s uvjetima okoliša, dok ugrađeno prepoznavanje biljaka pomaže u identificiranju nepoznatih vrsta.

Samostalno hostiranje HortusFoxa na vašem VPS-u osigurava da višegodišnji zapisi o rastu, povijesti njege i fotografije biljaka ostanu pod vašom potpunom kontrolom — nijedna usluga oblaka treće strane ne može prekinuti pristup podacima vaše kolekcije ili monetizirati vaše vrtlarske navike.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

HortusFox ključne značajke

Podsjetnici za njegu

Postavite ponavljajuće zadatke za zalijevanje, gnojenje i presađivanje kako nijedna biljka ne bi bila zanemarena u gustom rasporedu njege.

Organizacija temeljena na lokaciji

Dodijelite biljke određenim sobama ili vanjskim prostorima za brzo filtriranje vaše kolekcije i samostalno upravljanje svakim područjem.

Vremenska integracija

Povežite lokalne vremenske podatke kako biste automatski prilagodili njegu vanjskih biljaka uvjetima padalina i temperature.

Prepoznavanje biljaka

Identificirajte nepoznate vrste s fotografija izravno u aplikaciji, dodajući potvrđene podatke o vrstama u vaš katalog bez napuštanja HortusFoxa.

Upravljanje inventarom

Pratite posude, gnojiva, alate i potrepštine uz svoje biljke kako bi vrtlarski resursi uvijek bili evidentirani.

Suradnički chat

Ugrađeni grupni chat omogućuje kućanstvima i timovima koordinaciju odgovornosti za njegu biljaka bez zasebnih aplikacija za razmjenu poruka.

Zašto pokrenuti HortusFox na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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