Postavite Foundry VTT jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Vodeća platforma za virtualni stol za vođenje stolnih RPG sesija online s kartama, listovima likova, automatizacijom i integracijom glasa/videa.
Odaberite VPS plan za Foundry VTT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop je vodeća komercijalna, ali samostalno hostirana platforma za online igranje stolnih RPG igara. Izgrađen na modularnom JavaScript pogonu s dubokom podrškom za Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu i desetke drugih sustava putem modula zajednice, pruža profesionalnu dinamičku rasvjetu, liniju vidljivosti, animirane tokene, automatizaciju bacanja kockica i opsežan makro jezik za prilagođenu mehaniku igre.
Samostalno hostiranje Foundryja na vašem VPS-u drži svaku kampanju, listu likova i kartu bitke pod vašom izravnom kontrolom — bez SaaS naknada po sesiji, bez mjesečnih troškova oblaka i bez pristupa trećih strana podacima igre vaših igrača. Potrebna je plaćena Foundry licenca koja se kupuje jednokratno s foundryvtt.com.
Foundry VTT ključne značajke
Dinamično osvjetljenje i vid
Magla rata temeljena na pločicama, izračuni vidnog polja, dinamični izvori svjetlosti i vidljivost po žetonu pružaju igračima iskustvo istraživanja tamnice filmske kvalitete.
Tržište sustava i modula
Nativna podrška za D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu i 100+ drugih sustava putem modula zajednice i paketa sadržaja.
Automatizacija kockica
Ugrađeni bacač kockica s integracijom chata, parserom formula i pravilima po sustavu koja automatiziraju bacanja napada, štetu, bacanja spašavanja i provjere vještina.
Glasovni i video razgovor
Opcionalni WebRTC glasovni i video kanali rade izravno u Foundryju tako da grupe ne trebaju Discord, Zoom ili druge vanjske alate.
Makronaredbe i JavaScript
Potpuni makro sustav s JavaScript pristupom stanju igre omogućuje voditeljima igre automatizaciju složenih mehanika, izradu prilagođenih gumba i stvaranje dinamičnih scena.
Trajne kampanje
Svjetovi, likovi, dnevnici, scene i podaci igrača opstaju kroz sesije i preživljavaju ažuriranja spremnika putem jednog imenovanog volumena.
Zašto pokrenuti Foundry VTT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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