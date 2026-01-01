Foundry Virtual Tabletop je vodeća komercijalna, ali samostalno hostirana platforma za online igranje stolnih RPG igara. Izgrađen na modularnom JavaScript pogonu s dubokom podrškom za Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu i desetke drugih sustava putem modula zajednice, pruža profesionalnu dinamičku rasvjetu, liniju vidljivosti, animirane tokene, automatizaciju bacanja kockica i opsežan makro jezik za prilagođenu mehaniku igre.

Samostalno hostiranje Foundryja na vašem VPS-u drži svaku kampanju, listu likova i kartu bitke pod vašom izravnom kontrolom — bez SaaS naknada po sesiji, bez mjesečnih troškova oblaka i bez pristupa trećih strana podacima igre vaših igrača. Potrebna je plaćena Foundry licenca koja se kupuje jednokratno s foundryvtt.com.