Postavite Seafile instalacijom jednim klikom.
Samohostirana platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka kao alternativa za Dropbox.
Odaberite VPS plan za Seafile
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Seafile
Seafile je platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka visokih performansi, otvorenog koda, koju koriste milijuni diljem svijeta. Njegova jedinstvena tehnologija sinkronizacije na razini blokova omogućuje brze prijenose datoteka s učinkovitim korištenjem propusnosti između uređaja, što je čini idealnom za timove koji upravljaju velikim bibliotekama datoteka. Za razliku od generičke pohrane u oblaku, Seafile je od temelja dizajniran za pouzdanu sinkronizaciju masivnih zbirki datoteka.
Uz enkripciju na strani klijenta, verzije datoteka, detaljne dozvole za mape i izvorne klijente za sinkronizaciju za svaku platformu, Seafile pruža upravljanje datotekama na razini poduzeća bez pretplate ili cijene po korisniku. Samostalno hostiranje čuva sve vaše podatke na vašem vlastitom poslužitelju. Ovaj predložak uključuje MariaDB za pohranu metapodataka, Memcached za keširanje performansi i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran pristup.
Seafile ključne značajke
Sinkronizacija na razini bloka
Delta sinkronizacija prenosi samo promijenjene blokove datoteka, osiguravajući brzu i propusno učinkovitu sinkronizaciju na svim povezanim uređajima.
Enkripcija od kraja do kraja
Klijentski šifrirane biblioteke osiguravaju da su datoteke šifrirane prije nego što napuste vaš uređaj, štiteći osjetljive podatke u mirovanju i u prijenosu.
Verzioniranje datoteka
Automatska povijest verzija s podesivim razdobljem zadržavanja omogućuje vam vraćanje prethodnih verzija datoteka i praćenje promjena tijekom vremena.
Sigurne poveznice za dijeljenje
Dijelite datoteke i mape putem poveznica sa zaporkama, datumima isteka i ograničenjima preuzimanja za kontroliranu vanjsku suradnju.
Višeplatformski klijenti
Nativni klijenti za sinkronizaciju za Windows, macOS, Linux, iOS i Android čuvaju vaše datoteke dostupnima na svakom uređaju.
Zašto pokrenuti Seafile na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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