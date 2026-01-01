Seafile je platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka visokih performansi, otvorenog koda, koju koriste milijuni diljem svijeta. Njegova jedinstvena tehnologija sinkronizacije na razini blokova omogućuje brze prijenose datoteka s učinkovitim korištenjem propusnosti između uređaja, što je čini idealnom za timove koji upravljaju velikim bibliotekama datoteka. Za razliku od generičke pohrane u oblaku, Seafile je od temelja dizajniran za pouzdanu sinkronizaciju masivnih zbirki datoteka.

Uz enkripciju na strani klijenta, verzije datoteka, detaljne dozvole za mape i izvorne klijente za sinkronizaciju za svaku platformu, Seafile pruža upravljanje datotekama na razini poduzeća bez pretplate ili cijene po korisniku. Samostalno hostiranje čuva sve vaše podatke na vašem vlastitom poslužitelju. Ovaj predložak uključuje MariaDB za pohranu metapodataka, Memcached za keširanje performansi i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran pristup.