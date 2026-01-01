Do 69% popusta za Seafile

Postavite Seafile instalacijom jednim klikom.

Samohostirana platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka kao alternativa za Dropbox.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Seafile instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Seafile

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Seafile

Seafile je platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka visokih performansi, otvorenog koda, koju koriste milijuni diljem svijeta. Njegova jedinstvena tehnologija sinkronizacije na razini blokova omogućuje brze prijenose datoteka s učinkovitim korištenjem propusnosti između uređaja, što je čini idealnom za timove koji upravljaju velikim bibliotekama datoteka. Za razliku od generičke pohrane u oblaku, Seafile je od temelja dizajniran za pouzdanu sinkronizaciju masivnih zbirki datoteka.

Uz enkripciju na strani klijenta, verzije datoteka, detaljne dozvole za mape i izvorne klijente za sinkronizaciju za svaku platformu, Seafile pruža upravljanje datotekama na razini poduzeća bez pretplate ili cijene po korisniku. Samostalno hostiranje čuva sve vaše podatke na vašem vlastitom poslužitelju. Ovaj predložak uključuje MariaDB za pohranu metapodataka, Memcached za keširanje performansi i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran pristup.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Seafile ključne značajke

Sinkronizacija na razini bloka

Delta sinkronizacija prenosi samo promijenjene blokove datoteka, osiguravajući brzu i propusno učinkovitu sinkronizaciju na svim povezanim uređajima.

Enkripcija od kraja do kraja

Klijentski šifrirane biblioteke osiguravaju da su datoteke šifrirane prije nego što napuste vaš uređaj, štiteći osjetljive podatke u mirovanju i u prijenosu.

Verzioniranje datoteka

Automatska povijest verzija s podesivim razdobljem zadržavanja omogućuje vam vraćanje prethodnih verzija datoteka i praćenje promjena tijekom vremena.

Sigurne poveznice za dijeljenje

Dijelite datoteke i mape putem poveznica sa zaporkama, datumima isteka i ograničenjima preuzimanja za kontroliranu vanjsku suradnju.

Višeplatformski klijenti

Nativni klijenti za sinkronizaciju za Windows, macOS, Linux, iOS i Android čuvaju vaše datoteke dostupnima na svakom uređaju.

Zašto pokrenuti Seafile na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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