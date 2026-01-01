Postavite Peppermint jednim klikom.
Sustav za tikete i podršku otvorenog koda za upravljanje zahtjevima korisnika, internim IT problemima i timskim tijekovima rada.
Odaberite VPS plan za Peppermint
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Peppermint
Peppermint je rješenje otvorenog koda za upravljanje tiketima i korisničku podršku, izgrađeno kao lagana alternativa Zendesk-u i Jira-i. Omogućuje timovima za podršku, IT odjelima i malim poduzećima jasan red čekanja za bilježenje zahtjeva korisnika, praćenje internih problema i suradnju na rješenjima bez naknada za licenciranje po agentu ili slanja osjetljivih podataka razgovora trećoj strani, SaaS dobavljaču.
Samostalno hostiranje Pepperminta na vlastitom VPS-u drži svaki tiket, zapis klijenta i internu bilješku pod vašom kontrolom. Uključeni PostgreSQL backend osigurava trajno pohranjivanje povijesti tiketa, dok osobna markdown bilježnica s popisima zadataka svakom agentu daje privatni prostor za organiziranje vlastitog rada uz zajednički red čekanja.
Peppermint ključne značajke
Markdown uređivač zahtjeva
Sastavljajte tikete i odgovore u bogatom Markdown uređivaču s priloženim datotekama kako bi razgovori zadržali formatiranje, blokove koda i snimke zaslona.
Osobne bilježnice
Svaki agent dobiva privatnu bilježnicu temeljenu na markdownu s popisima zadataka za praćenje individualnog rada uz zajednički red čekanja za tikete.
Dnevnik povijesti klijenta
Svaka interakcija s kupcem bilježi se na njegovom profilu, dajući agentima potpuni kontekst prošlih zahtjeva prije nego što odgovore na novi.
Pristup temeljen na ulogama
Detaljne dozvole uloga omogućuju administratorima da kontroliraju koji agenti mogu pregledavati, komentirati ili rješavati određene kategorije tiketa.
Integracija REST API-ja
Dokumentirani REST API omogućuje vam slanje tiketa iz alata za nadzor, sinkronizaciju podataka s CRM-ovima ili izradu prilagođenih nadzornih ploča na vrhu Pepperminta.
Responzivno sučelje
Korisničko sučelje dizajnirano je za zaslone od mobilnih uređaja do 4K, tako da agenti mogu razvrstavati tikete s bilo kojeg uređaja bez gubitka upotrebljivosti.
Zašto pokrenuti Peppermint na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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