Peppermint je rješenje otvorenog koda za upravljanje tiketima i korisničku podršku, izgrađeno kao lagana alternativa Zendesk-u i Jira-i. Omogućuje timovima za podršku, IT odjelima i malim poduzećima jasan red čekanja za bilježenje zahtjeva korisnika, praćenje internih problema i suradnju na rješenjima bez naknada za licenciranje po agentu ili slanja osjetljivih podataka razgovora trećoj strani, SaaS dobavljaču.

Samostalno hostiranje Pepperminta na vlastitom VPS-u drži svaki tiket, zapis klijenta i internu bilješku pod vašom kontrolom. Uključeni PostgreSQL backend osigurava trajno pohranjivanje povijesti tiketa, dok osobna markdown bilježnica s popisima zadataka svakom agentu daje privatni prostor za organiziranje vlastitog rada uz zajednički red čekanja.