Do 69% popusta za M3DB

Implementirajte M3DB jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Distribuirana baza podataka vremenskih serija i Prometheus pozadinski sustav za udaljenu pohranu, izgrađen u Uberu za metrike planetarnih razmjera.

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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Implementirajte M3DB jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za M3DB

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz M3DB

M3DB je distribuirana baza podataka vremenskih serija otvorenog koda, izvorno razvijena u Uberu za unos, pohranu i upite milijardi metrika u sekundi preko tisuća hostova. Kombinira ugrađeni koordinator podržan etcd-om s TSDB pogonom visoke kompresije namjenski izgrađenim za radna opterećenja praćenja, te izlaže Prometheus-kompatibilan API za udaljeno čitanje i udaljeno pisanje, kao i PromQL upite putem m3coordinatora na portu 7201.

Samostalno hostiranje M3DB-a na vlastitom VPS-u vam pruža dugoročno, troškovno učinkovito zadržavanje za Prometheus i Graphite metrike, potpunu kontrolu nad imenskim prostorima i replikacijom, te jednu binarnu datoteku koja se može skalirati od jednog čvora do globalnog klastera s više zona kako vaši podaci rastu.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

M3DB ključne značajke

Prometheus udaljena pohrana

Koristite M3DB kao zamjenski dugoročni backend za Prometheus putem udaljenog čitanja i udaljenog pisanja, pohranjujući godine metrika bez uzorkovanja.

PromQL mehanizam za upite

Dohvaćajte pohranjene metrike s izvornim PromQL-om putem m3coordinatora, čineći M3DB kompatibilnim s Grafanom i postojećim Prometheus nadzornim pločama.

Visokompresijski TSDB

Namjenski izgrađen stupčasti mehanizam za pohranu s kompresijom u stilu Gorilla održava nisku iskorištenost diska čak i uz milijune aktivnih vremenskih serija.

Podesivi imenici

Definirajte više prostora imena s neovisnim zadržavanjem, veličinama blokova i razlučivošću kako biste uravnotežili brze upite s dugoročnim troškovima pohrane.

Ugrađeni etcd

Slika s jednim čvorom isporučuje se s ugrađenim etcd-om za topologiju i smještaj klastera, uklanjajući potrebu za vanjskom koordinacijskom uslugom.

Graphite unos

Ugrađeno Graphite Carbon prikupljanje omogućuje timovima da konsolidiraju metrike Graphitea i Prometheusa u jedan sloj pohrane s jedinstvenim API-jem za upite.

Zašto pokrenuti M3DB na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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