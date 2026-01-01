Implementirajte M3DB jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Distribuirana baza podataka vremenskih serija i Prometheus pozadinski sustav za udaljenu pohranu, izgrađen u Uberu za metrike planetarnih razmjera.
Odaberite VPS plan za M3DB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz M3DB
M3DB je distribuirana baza podataka vremenskih serija otvorenog koda, izvorno razvijena u Uberu za unos, pohranu i upite milijardi metrika u sekundi preko tisuća hostova. Kombinira ugrađeni koordinator podržan etcd-om s TSDB pogonom visoke kompresije namjenski izgrađenim za radna opterećenja praćenja, te izlaže Prometheus-kompatibilan API za udaljeno čitanje i udaljeno pisanje, kao i PromQL upite putem m3coordinatora na portu 7201.
Samostalno hostiranje M3DB-a na vlastitom VPS-u vam pruža dugoročno, troškovno učinkovito zadržavanje za Prometheus i Graphite metrike, potpunu kontrolu nad imenskim prostorima i replikacijom, te jednu binarnu datoteku koja se može skalirati od jednog čvora do globalnog klastera s više zona kako vaši podaci rastu.
M3DB ključne značajke
Prometheus udaljena pohrana
Koristite M3DB kao zamjenski dugoročni backend za Prometheus putem udaljenog čitanja i udaljenog pisanja, pohranjujući godine metrika bez uzorkovanja.
PromQL mehanizam za upite
Dohvaćajte pohranjene metrike s izvornim PromQL-om putem m3coordinatora, čineći M3DB kompatibilnim s Grafanom i postojećim Prometheus nadzornim pločama.
Visokompresijski TSDB
Namjenski izgrađen stupčasti mehanizam za pohranu s kompresijom u stilu Gorilla održava nisku iskorištenost diska čak i uz milijune aktivnih vremenskih serija.
Podesivi imenici
Definirajte više prostora imena s neovisnim zadržavanjem, veličinama blokova i razlučivošću kako biste uravnotežili brze upite s dugoročnim troškovima pohrane.
Ugrađeni etcd
Slika s jednim čvorom isporučuje se s ugrađenim etcd-om za topologiju i smještaj klastera, uklanjajući potrebu za vanjskom koordinacijskom uslugom.
Graphite unos
Ugrađeno Graphite Carbon prikupljanje omogućuje timovima da konsolidiraju metrike Graphitea i Prometheusa u jedan sloj pohrane s jedinstvenim API-jem za upite.
Zašto pokrenuti M3DB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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