M3DB je distribuirana baza podataka vremenskih serija otvorenog koda, izvorno razvijena u Uberu za unos, pohranu i upite milijardi metrika u sekundi preko tisuća hostova. Kombinira ugrađeni koordinator podržan etcd-om s TSDB pogonom visoke kompresije namjenski izgrađenim za radna opterećenja praćenja, te izlaže Prometheus-kompatibilan API za udaljeno čitanje i udaljeno pisanje, kao i PromQL upite putem m3coordinatora na portu 7201.

Samostalno hostiranje M3DB-a na vlastitom VPS-u vam pruža dugoročno, troškovno učinkovito zadržavanje za Prometheus i Graphite metrike, potpunu kontrolu nad imenskim prostorima i replikacijom, te jednu binarnu datoteku koja se može skalirati od jednog čvora do globalnog klastera s više zona kako vaši podaci rastu.