Postavite Dasharr instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana nadzorna ploča koja prati statistike prijenosa, preuzimanja i nagrada na više od dvadeset privatnih torrent trackera.
Odaberite VPS plan za Dasharr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dasharr
Dasharr je nadzorna ploča otvorenog koda temeljena na Rustu i Vueu, izrađena posebno za korisnike privatnih torrent trackera. Periodično provjerava svaki indeksator koji omogućite, pohranjuje povijest u PostgreSQL i prikazuje dugoročne trendove u prijenosu, preuzimanju, omjeru, bonus bodovima i nagradama koje sami trackeri rijetko prikazuju izvan trenutne vrijednosti.
Samostalno hostiranje Dasharra na vašem VPS-u čuva svaki API ključ i cijelu povijest vaših tracker računa u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi, umjesto na usluzi treće strane. Statistike se prikupljaju svakih šest sati u pozadini, tako da možete korelirati prijenose, automatizirane alate i potrošnju nagrada preko svih vaših trackera na jednoj vremenskoj traci.
Dasharr ključne značajke
Podrška za više trackera
Ugrađeni kolektori za više od dvadeset privatnih trackera, uključujući RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP i mnoge druge, pod jednom nadzornom pločom.
Dugoročna povijest
Svaka anketa pohranjuje se u PostgreSQL-u tako da možete vidjeti kako se bodovi za prijenos, omjer i bonus razvijaju tijekom tjedana i mjeseci umjesto samo trenutnog snimka.
Zakazano prikupljanje
Statistika se automatski osvježava svakih šest sati u pozadini, tako da nadzorna ploča uvijek odražava nedavne aktivnosti bez ručne sinkronizacije.
Bounty planiranje
Pratite zaradu od nagrada i potrošnju preko trackera kako biste planirali koliko se može dodijeliti zahtjevima tijekom bilo kojeg odabranog vremenskog okvira.
OpenAPI dokumentirano
Svaki endpoint je izložen putem Swagger UI-ja na /swagger-ui/ tako da se podaci mogu dohvaćati iz prilagođenih skripti, Grafane ili drugih nadzornih ploča.
Privatno po dizajnu
API ključevi trackera nikada ne napuštaju vaš VPS — pozadinski sustav izravno komunicira sa svakim indekserom i pohranjuje vjerodajnice u vašoj vlastitoj PostgreSQL bazi podataka.
Zašto pokrenuti Dasharr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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