Dasharr je nadzorna ploča otvorenog koda temeljena na Rustu i Vueu, izrađena posebno za korisnike privatnih torrent trackera. Periodično provjerava svaki indeksator koji omogućite, pohranjuje povijest u PostgreSQL i prikazuje dugoročne trendove u prijenosu, preuzimanju, omjeru, bonus bodovima i nagradama koje sami trackeri rijetko prikazuju izvan trenutne vrijednosti.

Samostalno hostiranje Dasharra na vašem VPS-u čuva svaki API ključ i cijelu povijest vaših tracker računa u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi, umjesto na usluzi treće strane. Statistike se prikupljaju svakih šest sati u pozadini, tako da možete korelirati prijenose, automatizirane alate i potrošnju nagrada preko svih vaših trackera na jednoj vremenskoj traci.