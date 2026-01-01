Do 69% popusta za Dasharr

Postavite Dasharr instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostana nadzorna ploča koja prati statistike prijenosa, preuzimanja i nagrada na više od dvadeset privatnih torrent trackera.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Dasharr instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Dasharr

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Dasharr

Dasharr je nadzorna ploča otvorenog koda temeljena na Rustu i Vueu, izrađena posebno za korisnike privatnih torrent trackera. Periodično provjerava svaki indeksator koji omogućite, pohranjuje povijest u PostgreSQL i prikazuje dugoročne trendove u prijenosu, preuzimanju, omjeru, bonus bodovima i nagradama koje sami trackeri rijetko prikazuju izvan trenutne vrijednosti.

Samostalno hostiranje Dasharra na vašem VPS-u čuva svaki API ključ i cijelu povijest vaših tracker računa u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi, umjesto na usluzi treće strane. Statistike se prikupljaju svakih šest sati u pozadini, tako da možete korelirati prijenose, automatizirane alate i potrošnju nagrada preko svih vaših trackera na jednoj vremenskoj traci.

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Što možete izgraditi uz {name}

Dasharr ključne značajke

Podrška za više trackera

Ugrađeni kolektori za više od dvadeset privatnih trackera, uključujući RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP i mnoge druge, pod jednom nadzornom pločom.

Dugoročna povijest

Svaka anketa pohranjuje se u PostgreSQL-u tako da možete vidjeti kako se bodovi za prijenos, omjer i bonus razvijaju tijekom tjedana i mjeseci umjesto samo trenutnog snimka.

Zakazano prikupljanje

Statistika se automatski osvježava svakih šest sati u pozadini, tako da nadzorna ploča uvijek odražava nedavne aktivnosti bez ručne sinkronizacije.

Bounty planiranje

Pratite zaradu od nagrada i potrošnju preko trackera kako biste planirali koliko se može dodijeliti zahtjevima tijekom bilo kojeg odabranog vremenskog okvira.

OpenAPI dokumentirano

Svaki endpoint je izložen putem Swagger UI-ja na /swagger-ui/ tako da se podaci mogu dohvaćati iz prilagođenih skripti, Grafane ili drugih nadzornih ploča.

Privatno po dizajnu

API ključevi trackera nikada ne napuštaju vaš VPS — pozadinski sustav izravno komunicira sa svakim indekserom i pohranjuje vjerodajnice u vašoj vlastitoj PostgreSQL bazi podataka.

Zašto pokrenuti Dasharr na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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