Postavite ownCloud instalacijom jednim klikom.
Platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka otvorenog koda koja vam pruža privatni oblak za vaše dokumente, fotografije i podatke.
Odaberite VPS plan za ownCloud
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ownCloud
ownCloud je platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka s vlastitim hostingom koja donosi pogodnosti pohrane u oblaku — pristup s bilo kojeg mjesta, sinkronizacija na svim uređajima, dijeljenje s kolegama — u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Za razliku od Google Drive-a ili Dropbox-a, ownCloud pohranjuje vaše datoteke na vašem vlastitom poslužitelju, čuvajući osjetljive dokumente i podatke pod vašom izravnom kontrolom.
Koriste ga tvrtke, sveučilišta i pojedinci diljem svijeta koji brinu o privatnosti, ownCloud podržava verzije datoteka, detaljne dozvole za dijeljenje i klijente za sinkronizaciju za Windows, macOS, Linux, iOS i Android. Ova implementacija uključuje MariaDB za pouzdanu pohranu podataka i Redis za keširanje performansi.
ownCloud ključne značajke
Sinkronizacija među uređajima
Desktop klijenti za Windows, macOS i Linux, kao i iOS i Android aplikacije, automatski sinkroniziraju datoteke na svim vašim uređajima.
Detaljno dijeljenje datoteka
Dijelite datoteke i mape s internim korisnicima ili vanjskim gostima, uz kontrolu nad dozvolama za pregled, uređivanje, ponovno dijeljenje i datumima isteka poveznica.
Verzioniranje datoteka
Svaka izmjena datoteke stvara novu verziju koju možete pregledavati i vratiti, štiteći od slučajnih prepisivanja i gubitka podataka.
WebDAV pristup
Montirajte ownCloud kao mrežni pogon na bilo kojem operativnom sustavu koristeći ugrađeni WebDAV poslužitelj bez instaliranja namjenskog klijenta za sinkronizaciju.
Tržište aplikacija
Proširite funkcionalnost s aplikacijama za uređivanje uredskih dokumenata, antivirusno skeniranje, LDAP autentifikaciju i dvofaktorsku prijavu s ownCloud tržnice.
Zašto pokrenuti ownCloud na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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