ownCloud je platforma za sinkronizaciju i dijeljenje datoteka s vlastitim hostingom koja donosi pogodnosti pohrane u oblaku — pristup s bilo kojeg mjesta, sinkronizacija na svim uređajima, dijeljenje s kolegama — u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Za razliku od Google Drive-a ili Dropbox-a, ownCloud pohranjuje vaše datoteke na vašem vlastitom poslužitelju, čuvajući osjetljive dokumente i podatke pod vašom izravnom kontrolom.

Koriste ga tvrtke, sveučilišta i pojedinci diljem svijeta koji brinu o privatnosti, ownCloud podržava verzije datoteka, detaljne dozvole za dijeljenje i klijente za sinkronizaciju za Windows, macOS, Linux, iOS i Android. Ova implementacija uključuje MariaDB za pouzdanu pohranu podataka i Redis za keširanje performansi.