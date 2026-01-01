Postavite WireMock uz instalaciju jednim klikom.
Lažni HTTP API poslužitelj industrijskog standarda za simuliranje REST usluga, testiranje rubnih slučajeva i paralelni razvoj.
Odaberite VPS plan za WireMock
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WireMock
WireMock je simulator HTTP API-ja otvorenog koda koji inženjerskim timovima omogućuje zamjenu stvarnih usluga programabilnim mockovima. Definirajte stubove putem REST API-ja ili JSON datoteka, podudarajte dolazne zahtjeve prema URL-u, zaglavljima, parametrima upita, kolačićima ili sadržaju tijela i vratite dinamične odgovore generirane pomoću Handlebars predložaka. Snimite stvarni promet i reproducirajte ga kasnije kako biste izvanmrežno reproducirali produkcijske scenarije.
Samostalno hostiranje WireMocka na vlastitom VPS-u svakom timu pruža zajedničko mock okruženje za ugovorno testiranje, demo podatke, zamjene za API-je trećih strana i scenarije kaosa kao što su ubrizgavanje latencije ili pogrešno formatirani paketi podataka. Trajni volumeni čuvaju vaše definicije mapiranja, datoteke odgovora i prilagođena proširenja netaknutima tijekom ponovnih implementacija, tako da vaši testni elementi putuju sa serverom.
WireMock ključne značajke
Fleksibilno podudaranje zahtjeva
Usporedite dolazne HTTP zahtjeve s URL obrascima, zaglavljima, parametrima upita, kolačićima i sadržajem JSON ili XML tijela za precizan odabir stuba.
Dinamičko predloškovanje odgovora
Generirajte odgovore u hodu koristeći Handlebars predloške s pristupom podacima zahtjeva, nasumičnim vrijednostima, datumima i prilagođenim pomoćnicima.
Snimanje i reprodukcija
Snimite promet uživo protiv stvarnog uzvodnog poslužitelja i kasnije ponovno reproducirajte snimljene interakcije kako biste reproducirali scenarije bez mrežnih ovisnosti.
Simulacija kvara i kašnjenja
Ubacite podesiva kašnjenja, prekinute veze i neispravne pakete podataka kako biste testirali kako vaša aplikacija obrađuje nepouzdane nizvodne usluge.
Scenariji s očuvanjem stanja
Modelirajte višestupanjske tijekove rada s automatima stanja tako da ista krajnja točka može vratiti različite odgovore ovisno o prethodnim interakcijama.
Admin REST API
Upravljajte stubovima, dnevnicima zahtjeva, scenarijima i snimkama programski putem administratorskog API-ja za CI/CD automatizaciju i integracije alata.
Zašto pokrenuti WireMock na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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