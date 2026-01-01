WireMock je simulator HTTP API-ja otvorenog koda koji inženjerskim timovima omogućuje zamjenu stvarnih usluga programabilnim mockovima. Definirajte stubove putem REST API-ja ili JSON datoteka, podudarajte dolazne zahtjeve prema URL-u, zaglavljima, parametrima upita, kolačićima ili sadržaju tijela i vratite dinamične odgovore generirane pomoću Handlebars predložaka. Snimite stvarni promet i reproducirajte ga kasnije kako biste izvanmrežno reproducirali produkcijske scenarije.

Samostalno hostiranje WireMocka na vlastitom VPS-u svakom timu pruža zajedničko mock okruženje za ugovorno testiranje, demo podatke, zamjene za API-je trećih strana i scenarije kaosa kao što su ubrizgavanje latencije ili pogrešno formatirani paketi podataka. Trajni volumeni čuvaju vaše definicije mapiranja, datoteke odgovora i prilagođena proširenja netaknutima tijekom ponovnih implementacija, tako da vaši testni elementi putuju sa serverom.