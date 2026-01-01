Postavite NetBird Client instalacijom jednim klikom.
Mrežni VPN klijent temeljen na WireGuardu koji povezuje vaš VPS na sigurnu privatnu mrežu s kontrolama pristupa s nultim povjerenjem.
Odaberite VPS plan za NetBird Client
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NetBird Client
NetBird klijent je moderno VPN rješenje koje stvara WireGuard-bazirane preklapajuće mreže između uređaja bez složene konfiguracije poslužitelja. Automatski uspostavlja peer-to-peer veze s značajkama poslovne razine uključujući SSO integraciju, višefaktorsku autentifikaciju i granularne politike pristupa — sve se upravlja putem centralne kontrolne ploče bez tradicionalnog VPN čvorišta.
Pokretanje NetBird klijenta na vašem VPS-u povezuje vašu cloud infrastrukturu s vašom privatnom NetBird mrežom, omogućujući siguran, šifrirani pristup uslugama i resursima u cijelom vašem okruženju dok osjetljiva radna opterećenja ostaju potpuno izvan javnog interneta i pod vašom potpunom kontrolom.
NetBird Client ključne značajke
WireGuard mrežno umrežavanje
Automatski uspostavlja izravne peer-to-peer WireGuard tunele između uređaja, pružajući visokoučinkovitu šifriranu povezanost bez uskog grla centralnog VPN poslužitelja.
Zero-trust kontrola pristupa
Granularne mrežne politike precizno određuju koji uređaji i korisnici mogu pristupiti kojim resursima, provodeći pristup s najmanjim privilegijama diljem vaše cjelokupne infrastrukture.
SSO i MFA integracija
Integrira se s popularnim pružateljima identiteta za jedinstvenu prijavu i višefaktorsku autentifikaciju, donoseći sigurnost na razini poduzeća u vašu privatnu mrežu bez dodatnih alata.
Automatski prolazak kroz NAT
Ugrađeno probijanje rupa i rezervno preusmjeravanje osiguravaju pouzdanu povezanost čak i kada su uređaji iza vatrozida ili restriktivnog NAT-a, ne zahtijevajući ručno prosljeđivanje portova.
Kvantno otporna enkripcija
Neobavezna integracija Rosenpassa dodaje post-kvantnu razmjenu ključeva povrh WireGuarda, osiguravajući vaše šifrirane tunele za budućnost protiv nadolazećih prijetnji.
Zašto pokrenuti NetBird Client na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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