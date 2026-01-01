NetBird klijent je moderno VPN rješenje koje stvara WireGuard-bazirane preklapajuće mreže između uređaja bez složene konfiguracije poslužitelja. Automatski uspostavlja peer-to-peer veze s značajkama poslovne razine uključujući SSO integraciju, višefaktorsku autentifikaciju i granularne politike pristupa — sve se upravlja putem centralne kontrolne ploče bez tradicionalnog VPN čvorišta.

Pokretanje NetBird klijenta na vašem VPS-u povezuje vašu cloud infrastrukturu s vašom privatnom NetBird mrežom, omogućujući siguran, šifrirani pristup uslugama i resursima u cijelom vašem okruženju dok osjetljiva radna opterećenja ostaju potpuno izvan javnog interneta i pod vašom potpunom kontrolom.