Do 69% popusta za NetBird Client

Postavite NetBird Client instalacijom jednim klikom.

Mrežni VPN klijent temeljen na WireGuardu koji povezuje vaš VPS na sigurnu privatnu mrežu s kontrolama pristupa s nultim povjerenjem.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite NetBird Client instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za NetBird Client

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz NetBird Client

NetBird klijent je moderno VPN rješenje koje stvara WireGuard-bazirane preklapajuće mreže između uređaja bez složene konfiguracije poslužitelja. Automatski uspostavlja peer-to-peer veze s značajkama poslovne razine uključujući SSO integraciju, višefaktorsku autentifikaciju i granularne politike pristupa — sve se upravlja putem centralne kontrolne ploče bez tradicionalnog VPN čvorišta.

Pokretanje NetBird klijenta na vašem VPS-u povezuje vašu cloud infrastrukturu s vašom privatnom NetBird mrežom, omogućujući siguran, šifrirani pristup uslugama i resursima u cijelom vašem okruženju dok osjetljiva radna opterećenja ostaju potpuno izvan javnog interneta i pod vašom potpunom kontrolom.

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Što možete izgraditi uz {name}

NetBird Client ključne značajke

WireGuard mrežno umrežavanje

Automatski uspostavlja izravne peer-to-peer WireGuard tunele između uređaja, pružajući visokoučinkovitu šifriranu povezanost bez uskog grla centralnog VPN poslužitelja.

Zero-trust kontrola pristupa

Granularne mrežne politike precizno određuju koji uređaji i korisnici mogu pristupiti kojim resursima, provodeći pristup s najmanjim privilegijama diljem vaše cjelokupne infrastrukture.

SSO i MFA integracija

Integrira se s popularnim pružateljima identiteta za jedinstvenu prijavu i višefaktorsku autentifikaciju, donoseći sigurnost na razini poduzeća u vašu privatnu mrežu bez dodatnih alata.

Automatski prolazak kroz NAT

Ugrađeno probijanje rupa i rezervno preusmjeravanje osiguravaju pouzdanu povezanost čak i kada su uređaji iza vatrozida ili restriktivnog NAT-a, ne zahtijevajući ručno prosljeđivanje portova.

Kvantno otporna enkripcija

Neobavezna integracija Rosenpassa dodaje post-kvantnu razmjenu ključeva povrh WireGuarda, osiguravajući vaše šifrirane tunele za budućnost protiv nadolazećih prijetnji.

Zašto pokrenuti NetBird Client na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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