Postavite Ente jednim klikom.
End-to-end enkriptirana, sigurnosna kopija fotografija i videozapisa otvorenog koda s dijeljenim albumima i strojnim učenjem na uređaju.
Odaberite VPS plan za Ente
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ente
Ente je potpuno otvorenog koda, end-to-end šifrirana usluga za fotografije i videozapise koja privatnost stavlja na prvo mjesto. Svaka datoteka šifrira se na vašem uređaju prije nego što uopće dođe do poslužitelja, tako da samo vi i osobe koje izričito pozovete možete vidjeti svoja sjećanja.
Samostalno hostiranje Entea na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad temeljnom bazom podataka i S3-kompatibilnom pohranom objekata, uz zadržavanje istih dotjeranih web, mobilnih i desktop klijenata koje koristi javna usluga. Obiteljski albumi, javne veze, prepoznavanje lica na uređaju i neograničena pohrana sve ostaje pod vašom kontrolom umjesto pod kontrolom treće strane.
Ente ključne značajke
End-to-end enkripcija
Svaka fotografija i videozapis šifrirani su na vašem uređaju koristeći kriptografski provjerene primitive prije nego što se učitaju, tako da ni poslužitelj ni itko drugi ne može pročitati vašu biblioteku.
Višeplatformski klijenti
Izvorne iOS i Android aplikacije, desktop aplikacije za macOS, Windows i Linux, plus web aplikacija čine vašu biblioteku dostupnom svugdje uz automatsko pozadinsko sigurnosno kopiranje.
Dijeljeni obiteljski albumi
Stvorite albume dijeljene s članovima obitelji ili pošaljite javne poveznice s opcionalnim lozinkama i istekom, sve to bez izlaganja temeljnih datoteka u običnom tekstu.
Prepoznavanje lica na uređaju
Strojno učenje u potpunosti radi na klijentu za grupiranje ljudi, otkrivanje objekata i pokretanje semantičkog pretraživanja bez ikakvog slanja nešifriranih podataka na poslužitelj.
S3-kompatibilna pohrana
Ugrađeni MinIO bucket pohranjuje objekte lokalno na VPS-u i može se zamijeniti za Backblaze B2, Wasabi ili bilo kojeg S3-kompatibilnog pružatelja kada knjižnice narastu.
Klijenti otvorenog koda
Svaka komponenta, uključujući mobilne i desktop aplikacije, je otvorenog koda i neovisno revidirana tako da sami možete provjeriti kriptografiju.
Zašto pokrenuti Ente na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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