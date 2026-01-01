Ente je potpuno otvorenog koda, end-to-end šifrirana usluga za fotografije i videozapise koja privatnost stavlja na prvo mjesto. Svaka datoteka šifrira se na vašem uređaju prije nego što uopće dođe do poslužitelja, tako da samo vi i osobe koje izričito pozovete možete vidjeti svoja sjećanja.

Samostalno hostiranje Entea na vlastitom VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad temeljnom bazom podataka i S3-kompatibilnom pohranom objekata, uz zadržavanje istih dotjeranih web, mobilnih i desktop klijenata koje koristi javna usluga. Obiteljski albumi, javne veze, prepoznavanje lica na uređaju i neograničena pohrana sve ostaje pod vašom kontrolom umjesto pod kontrolom treće strane.