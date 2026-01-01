Multi-Scrobbler premošćuje svako mjesto gdje slušate glazbu sa svakom uslugom koja je prati. Umjesto da se oslanja na ugrađeno skroblanje svake glazbene aplikacije — koje u potpunosti nedostaje u Plexu i Jellyfinu, a fragmentirano je među klijentima YouTube Music, Deezer i Subsonic — Multi-Scrobbler centralizira svaku reprodukciju u jedan cjevovod. Podržava 25+ izvora i istovremeno prosljeđuje slušanja na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i druge ciljeve.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u održava skrobler aktivnim 24/7 pored vaših ostalih medijskih usluga, s javnim OAuth povratnim URL-ovima koje Spotify i Last.fm mogu dosegnuti. Web nadzorna ploča prikazuje slušanja uživo, statistiku po izvoru i detaljne zapise bez izlaganja vaše povijesti slušanja trećoj strani SaaS-a.