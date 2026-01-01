Postavite Multi-Scrobbler instalacijom jednim klikom.
Samohostirano scrobbling čvorište koje prati reprodukcije glazbe iz Plexa, Jellyfina, Spotifyja i drugih na Last.fm, ListenBrainz ili Maloja.
Odaberite VPS plan za Multi-Scrobbler
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler premošćuje svako mjesto gdje slušate glazbu sa svakom uslugom koja je prati. Umjesto da se oslanja na ugrađeno skroblanje svake glazbene aplikacije — koje u potpunosti nedostaje u Plexu i Jellyfinu, a fragmentirano je među klijentima YouTube Music, Deezer i Subsonic — Multi-Scrobbler centralizira svaku reprodukciju u jedan cjevovod. Podržava 25+ izvora i istovremeno prosljeđuje slušanja na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i druge ciljeve.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u održava skrobler aktivnim 24/7 pored vaših ostalih medijskih usluga, s javnim OAuth povratnim URL-ovima koje Spotify i Last.fm mogu dosegnuti. Web nadzorna ploča prikazuje slušanja uživo, statistiku po izvoru i detaljne zapise bez izlaganja vaše povijesti slušanja trećoj strani SaaS-a.
Multi-Scrobbler ključne značajke
Univerzalna izvorna pokrivenost
Prati reprodukcije sa Spotifyja, Plexa, Jellyfina, YouTube Musica, Deezera, Subsonic klijenata i 25+ drugih glazbenih playera u jedinstvenom sustavu.
Više scrobble ciljeva
Prosljeđuje svako slušanje na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i druge ciljeve istovremeno bez ručnog dupliciranja.
Nadzorna ploča statusa uživo
Web sučelje prikazuje trenutno reproducirane pjesme, nedavne scrobble-ove i statistike po izvoru tako da možete provjeriti svaku vezu na prvi pogled.
Pametna deduplikacija
Otkriva duplicirana slušanja prijavljena od više izvora koji reproduciraju istu pjesmu i šalje svako reproduciranje samo jednom vašim scrobble ciljevima.
Webhook obavijesti
Šalje ažuriranja i pogreške 'Now Playing' na Discord, Gotify, Ntfy ili Apprise kako biste uhvatili neispravne integracije bez provjere nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti Multi-Scrobbler na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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