LobeChat je dotjeran, otvoreni AI chat okvir s preko 75.000 GitHub zvjezdica koji pruža iskustvo slično ChatGPT-u dok vam omogućuje povezivanje s bilo kojim LLM pružateljem po vašem izboru. Podržava OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama i desetke drugih — sve iz jednog jedinstvenog sučelja s upravljanjem razgovorima, dodacima, prijenosom datoteka i glasovnom podrškom.

Samostalno hostiranje LobeChata znači da vaši API ključevi ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, podaci o razgovorima nikada se ne bilježe od strane platforme treće strane, a pristupni kod čuva vašu instancu privatnom. Lagana arhitektura samo za klijente ne zahtijeva bazu podataka, radeći učinkovito uz druge usluge na istom VPS-u.