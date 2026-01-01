Postavite LobeChat jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Moderno AI chat sučelje otvorenog koda koje podržava OpenAI, Anthropic, Ollama i 20+ drugih pružatelja LLM-a.
Odaberite VPS plan za LobeChat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LobeChat
LobeChat je dotjeran, otvoreni AI chat okvir s preko 75.000 GitHub zvjezdica koji pruža iskustvo slično ChatGPT-u dok vam omogućuje povezivanje s bilo kojim LLM pružateljem po vašem izboru. Podržava OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama i desetke drugih — sve iz jednog jedinstvenog sučelja s upravljanjem razgovorima, dodacima, prijenosom datoteka i glasovnom podrškom.
Samostalno hostiranje LobeChata znači da vaši API ključevi ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, podaci o razgovorima nikada se ne bilježe od strane platforme treće strane, a pristupni kod čuva vašu instancu privatnom. Lagana arhitektura samo za klijente ne zahtijeva bazu podataka, radeći učinkovito uz druge usluge na istom VPS-u.
LobeChat ključne značajke
Više od 20 LLM pružatelja
Povežite se s OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama i više bez prebacivanja aplikacija ili upravljanja zasebnim sučeljima.
Plugin ekosustav
Proširite chat pretraživanjem weba, izvršavanjem koda, generiranjem slika i drugim mogućnostima putem ugrađenog sustava dodataka.
Datoteka i podrška za Vision
Učitajte dokumente i slike za analizu pomoću modela s vizualnim sposobnostima izravno unutar razgovora.
Prilagođeni AI asistenti
Stvorite višekratne AI persone s prilagođenim sustavnim uputama i parametrima modela za specifične zadatke ili radne procese.
Glasovne interakcije
Koristite tekst u govor i govor u tekst za hands-free razgovore s bilo kojim povezanim LLM pružateljem.
Zašto pokrenuti LobeChat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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