Postavite OmniTools instalacijom jednim klikom.
Samohostirani paket web alata s više od 80 alata za uređivanje slika, manipulaciju PDF-om, konverziju videa i transformaciju podataka.
Odaberite VPS plan za OmniTools
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OmniTools
OmniTools objedinjuje preko 80 pregledničkih alata u jednu samostalno hostiranu aplikaciju, zamjenjujući potrebu za posjećivanjem više razbacanih online stranica za konverziju. Uređivanje slika, spajanje PDF-ova, obrezivanje videozapisa, formatiranje JSON-a, generiranje QR kodova i još mnogo toga dostupno je putem jednog dosljednog sučelja bez ograničenja veličine datoteke ili premium pretplata.
Budući da se sva obrada odvija izravno u pregledniku, nijedna datoteka se nikada ne prenosi na poslužitelj. Samostalno hostiranje OmniToolsa znači da osjetljivi dokumenti ostaju na vašoj mreži, vaš tim dobiva čist alat bez oglasa dostupan s bilo kojeg uređaja, a vi eliminirate rizike privatnosti javnih web stranica za konverziju.
OmniTools ključne značajke
Obrada na strani preglednika
Sve operacije s datotekama izvode se lokalno u pregledniku — ništa se ne prenosi na poslužitelj, čime osjetljivi dokumenti ostaju privatni.
Alati za slike i PDF
Promijenite veličinu, pretvorite i komprimirajte slike; spojite, podijelite i dodajte bilješke PDF-ovima bez instaliranja stolnog softvera.
Video & audio uslužni programi
Obrežite videozapise, izdvojite audio zapise i pretvorite u GIF format izravno u pregledniku.
Developerski podatkovni alati
Formatirajte JSON, pretvorite između CSV-a i JSON-a, provjerite valjanost XML-a te kodirajte ili dekodirajte URL-ove na jednom mjestu.
Bez oglasa ili naplatnih zidova
Samostalno hostiranje pruža čisto sučelje bez ometanja sa svih 80+ alata potpuno dostupnih bez dodatnih troškova.
Zašto pokrenuti OmniTools na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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