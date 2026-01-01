Postavite PufferPanel jednim klikom.
Upravljačka ploča za poslužitelje igara otvorenog koda s web sučeljem za Minecraft, Factorio, Rust i mnoge druge igre.
Odaberite VPS plan za PufferPanel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PufferPanel
PufferPanel je besplatna, open-source web-bazirana ploča za upravljanje poslužiteljima igara koja vam omogućuje stvaranje, konfiguriranje i upravljanje namjenskim poslužiteljima igara s jednog sučelja. Podržava širok raspon naslova odmah po instalaciji — uključujući Minecraft, Factorio, Rust, ARK i igre Source enginea — i koristi predloške tako da možete pokrenuti nove vrste poslužitelja bez dodirivanja naredbenog retka.
Samostalno hostiranje PufferPanela na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim poslužiteljima igara, podacima igrača i postavkom modifikacija, s ugrađenim korisničkim ulogama, SFTP pristupom i izlazom konzole uživo. To je lagana alternativa komercijalnim kontrolnim pločama i prirodno se uklapa u gaming zajednicu s jednim VPS-om.
PufferPanel ključne značajke
Podrška za više igara
Ugrađeni predlošci za Minecraft, Factorio, Rust, ARK, igre Source enginea i mnoge druge, s mogućnošću dodavanja prilagođenih predložaka.
Web-bazirana konzola
Upravljajte svakim poslužiteljem igara putem čistog web sučelja s izlazom konzole uživo, kontrolama za pokretanje/zaustavljanje i statistikama korištenja resursa u stvarnom vremenu.
Korisničke uloge i dozvole
Dodijelite ograničeni pristup prijateljima, moderatorima ili administratorima kako bi više ljudi moglo pomoći u upravljanju poslužiteljima bez dijeljenja root računa.
SFTP pristup datotekama
Ugrađeni SFTP poslužitelj omogućuje korisnicima prijenos modova, svjetova i konfiguracijskih datoteka izravno na svoje poslužitelje igara.
Planirani zadaci
Automatizirajte ponovna pokretanja, sigurnosne kopije i druge ponavljajuće zadatke po poslužitelju koristeći ugrađeni planer zadataka.
OAuth2 API
OAuth2-zaštićeni REST API omogućuje vanjskim alatima, botovima i nadzornim pločama integraciju s vašom flotom poslužitelja igara.
Zašto pokrenuti PufferPanel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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