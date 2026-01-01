PufferPanel je besplatna, open-source web-bazirana ploča za upravljanje poslužiteljima igara koja vam omogućuje stvaranje, konfiguriranje i upravljanje namjenskim poslužiteljima igara s jednog sučelja. Podržava širok raspon naslova odmah po instalaciji — uključujući Minecraft, Factorio, Rust, ARK i igre Source enginea — i koristi predloške tako da možete pokrenuti nove vrste poslužitelja bez dodirivanja naredbenog retka.

Samostalno hostiranje PufferPanela na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim poslužiteljima igara, podacima igrača i postavkom modifikacija, s ugrađenim korisničkim ulogama, SFTP pristupom i izlazom konzole uživo. To je lagana alternativa komercijalnim kontrolnim pločama i prirodno se uklapa u gaming zajednicu s jednim VPS-om.