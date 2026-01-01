Postavite TaxHacker instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran AI računovodstveni alat koji automatski izvlači podatke iz računa i faktura za freelancere i male tvrtke.
Odaberite VPS plan za TaxHacker
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TaxHacker
TaxHacker je računovodstvena aplikacija otvorenog koda, pokretana umjetnom inteligencijom, izgrađena za freelancere, indie hackere i male tvrtke. Eliminira ručni unos podataka koristeći velike jezične modele za automatsko izdvajanje iznosa, datuma, trgovaca, poreznih podataka i stavki iz učitanih računa i faktura.
Za razliku od SaaS računovodstvenih alata, TaxHacker u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi — vaši financijski dokumenti nikada ne napuštaju vaš server. Podržava više od 170 svjetskih valuta s automatskom konverzijom povijesnih tečajeva, radi s OpenAI-jem, Google Gemini-jem, Mistralom ili lokalnim modelima putem Ollame, te vam omogućuje stvaranje prilagođenih kategorija i AI upita prilagođenih vašim specifičnim poslovnim procesima.
TaxHacker ključne značajke
AI ekstrakcija dokumenata
Automatski analizira račune i fakture za izdvajanje iznosa, datuma, trgovaca i poreznih podataka bez ručnog unosa.
Viševalutna podrška
Prati transakcije u više od 170 valuta i 14 kriptovaluta uz automatsku konverziju povijesnog tečaja.
Fleksibilni LLM pružatelji
Radi s OpenAI-jem, Google Geminijem, Mistralom ili lokalnim modelima poput Ollame — odaberite pružatelja koji odgovara vašim potrebama za privatnost i troškove.
Prilagođene kategorije
Kreirajte personalizirane kategorije, projekte i polja s prilagođenim AI upitima usklađenim s vašim specifičnim poslovnim tijekovima rada.
Potpuna kontrola podataka
Svi financijski dokumenti ostaju na vašem vlastitom poslužitelju — nijedna usluga treće strane nikada ne vidi vaše osjetljive poslovne podatke.
Skupne radnje
Napredno filtriranje, pretraživanje cijelog teksta, skupne operacije i izvoz podataka pojednostavljuju pripremu porezne sezone.
Zašto pokrenuti TaxHacker na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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