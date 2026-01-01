TaxHacker je računovodstvena aplikacija otvorenog koda, pokretana umjetnom inteligencijom, izgrađena za freelancere, indie hackere i male tvrtke. Eliminira ručni unos podataka koristeći velike jezične modele za automatsko izdvajanje iznosa, datuma, trgovaca, poreznih podataka i stavki iz učitanih računa i faktura.

Za razliku od SaaS računovodstvenih alata, TaxHacker u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi — vaši financijski dokumenti nikada ne napuštaju vaš server. Podržava više od 170 svjetskih valuta s automatskom konverzijom povijesnih tečajeva, radi s OpenAI-jem, Google Gemini-jem, Mistralom ili lokalnim modelima putem Ollame, te vam omogućuje stvaranje prilagođenih kategorija i AI upita prilagođenih vašim specifičnim poslovnim procesima.