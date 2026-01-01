Postavite Flowise instalacijom jednim klikom.
Platforma niskog koda otvorenog koda za izgradnju tokova orkestracije LLM-a i AI agenata s vizualnim sučeljem povuci i ispusti.
Odaberite VPS plan za Flowise
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Flowise
Flowise je platforma otvorenog koda s malo koda koja omogućuje razvoj sofisticiranih AI aplikacija dostupnim programerima i timovima bez opsežnog kodiranja. Njegovo vizualno sučelje povuci-i-ispusti omogućuje vam povezivanje jezičnih modela, vektorskih baza podataka, memorijskih sustava i vanjskih alata u kohezivne tokove rada. Flowise podržava OpenAI, Anthropic, Google i modele otvorenog koda, čineći ga fleksibilnim za raznolike slučajeve upotrebe AI-ja, od chatbota do RAG aplikacija i autonomnih agenata.
Samostalno hostiranje Flowisea na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim AI tokovima rada, podacima razgovora i integriranim bazama znanja. Možete se povezati s internim bazama podataka i API-jima koje platforme u oblaku ne mogu dosegnuti, te konfigurirati resurse specifično za vaša LLM opterećenja bez cijena po pozivu API-ja ili briga o privatnosti podataka.
Flowise ključne značajke
Vizualni alat za izradu tijeka rada
Sučelje povuci-i-ispusti za sastavljanje složenih AI cjevovoda iz unaprijed izgrađenih čvorova bez pisanja orkestracijskog koda.
RAG podrška
Ugrađene mogućnosti generiranja potpomognutog dohvaćanjem s integracijom vektorske baze podataka za izgradnju AI aplikacija utemeljenih na znanju.
Multi-LLM podrška
Povežite se s OpenAI, Anthropic, Google, Cohere i lokalnim modelima otvorenog koda iz jednog jedinstvenog sučelja.
Agent okviri
Kreirajte autonomne AI agente koji koriste alate, rješavaju višestruke zadatke i održavaju konverzacijsku memoriju između sesija.
API integracija
Izložite bilo koji tijek kao API krajnju točku za ugradnju AI mogućnosti izravno u vaše postojeće aplikacije i radne procese.
Zašto pokrenuti Flowise na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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