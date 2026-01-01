Flowise je platforma otvorenog koda s malo koda koja omogućuje razvoj sofisticiranih AI aplikacija dostupnim programerima i timovima bez opsežnog kodiranja. Njegovo vizualno sučelje povuci-i-ispusti omogućuje vam povezivanje jezičnih modela, vektorskih baza podataka, memorijskih sustava i vanjskih alata u kohezivne tokove rada. Flowise podržava OpenAI, Anthropic, Google i modele otvorenog koda, čineći ga fleksibilnim za raznolike slučajeve upotrebe AI-ja, od chatbota do RAG aplikacija i autonomnih agenata.

Samostalno hostiranje Flowisea na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim AI tokovima rada, podacima razgovora i integriranim bazama znanja. Možete se povezati s internim bazama podataka i API-jima koje platforme u oblaku ne mogu dosegnuti, te konfigurirati resurse specifično za vaša LLM opterećenja bez cijena po pozivu API-ja ili briga o privatnosti podataka.