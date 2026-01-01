Postavite Twingate Connector instalacijom jednim klikom.
Konektor za mrežni pristup nultog povjerenja koji osigurava pristup privatnim resursima bez izlaganja portova ili upravljanja VPN-ovima.
Odaberite VPS plan za Twingate Connector
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Twingate Connector
Twingate Connector je lokalna komponenta Twingateove platforme za pristup mreži s nultim povjerenjem (ZTNA). Radi na vašem VPS-u i uspostavlja šifrirane tunele samo za odlazni promet do Twingateovog cloud releja — bez potrebe za ulaznim pravilima vatrozida, otvorenim portovima i konfiguracijom VPN klijenta za vaš tim.
Samostalno hostiranje konektora na VPS-u postavlja ga blizu vaših privatnih resursa, omogućujući kontrolu pristupa temeljenu na identitetu na razini resursa. Samo autentificirani i autorizirani korisnici na odobrenim uređajima mogu pristupiti zaštićenim uslugama, zamjenjujući tradicionalno širenje VPN-a s politikama pristupa po aplikaciji.
Twingate Connector ključne značajke
Nema otvorenih ulaznih portova
Konektor koristi samo odlazne veze, tako da vaš VPS nikada ne treba dolazna pravila vatrozida koja izlažu vašu mrežnu granicu.
Pristup temeljen na identitetu
Odluke o pristupu provode se za svaki resurs i za svakog korisnika, čime se široki VPN pristup na razini mreže zamjenjuje detaljnim politikama.
Povjerenje uređaja
Zahtijevajte provjere ispravnosti uređaja prije odobravanja pristupa, čime se osigurava da samo upravljani i usklađeni uređaji mogu pristupiti zaštićenim resursima.
Jednostavno postavljanje
Postavite u nekoliko minuta sa samo nazivom mreže i pristupnim tokenom — bez složene konfiguracije VPN poslužitelja ili upravljanja PKI-jem.
Zašto pokrenuti Twingate Connector na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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