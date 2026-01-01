Twingate Connector je lokalna komponenta Twingateove platforme za pristup mreži s nultim povjerenjem (ZTNA). Radi na vašem VPS-u i uspostavlja šifrirane tunele samo za odlazni promet do Twingateovog cloud releja — bez potrebe za ulaznim pravilima vatrozida, otvorenim portovima i konfiguracijom VPN klijenta za vaš tim.

Samostalno hostiranje konektora na VPS-u postavlja ga blizu vaših privatnih resursa, omogućujući kontrolu pristupa temeljenu na identitetu na razini resursa. Samo autentificirani i autorizirani korisnici na odobrenim uređajima mogu pristupiti zaštićenim uslugama, zamjenjujući tradicionalno širenje VPN-a s politikama pristupa po aplikaciji.