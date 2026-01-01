Postavite OpenRemote jednostavnom instalacijom jednim klikom.
IoT platforma otvorenog koda za upravljanje imovinom, automatizaciju zgrada, nadzor energije i orkestraciju povezanih uređaja.
Odaberite VPS plan za OpenRemote
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenRemote
OpenRemote je 100% IoT platforma otvorenog koda koja vam omogućuje unos podataka s bilo kojeg uređaja, modeliranje stvarnih objekata, automatizaciju ponašanja pravilima i isporuku prilagođenih sučelja — sve iz jednog samostalno hostiranog stoga. Podržava protokole kao što su MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus i Zigbee odmah spremne za korištenje, plus API upravitelja za prilagođene integracije.
Samostalno hostiranje OpenRemotea na vašem VPS-u zadržava telemetriju, logiku automatizacije i podatke krajnjih korisnika na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po uređaju i bez ovisnosti o dobavljaču. Ovaj predložak objedinjuje upravitelja, Keycloak identitet, PostgreSQL i HAProxy rubni poslužitelj s automatskim Let's Encrypt certifikatima, tako da je stog spreman za primanje uređaja putem HTTPS-a i MQTT/TLS-a čim se pokrene.
OpenRemote ključne značajke
Višeprotokolni agenti
Povežite uređaje putem MQTT-a, HTTP-a, KNX-a, Velbusa, Modbusa, Zigbee-a i više, bez pisanja koda protokola za svaku integraciju.
Model imovine i atributa
Modelirajte stvarne stvari — zgrade, vozila, brojila energije — kao tipiziranu imovinu s atributima, metapodacima i povijesnim podatkovnim točkama.
Kada-onda i pravila toka
Automatizirajte ponašanje koristeći vizualni 'kada-onda' uređivač, pravila temeljena na toku, ili JavaScript i Groovy za napredne scenarije.
Višezakupnička područja
Izolirajte korisnike ili web-mjesta u zasebne Keycloak-podržane domene s korisnicima, resursima i nadzornim pločama po domeni.
Uvidi nadzorne ploče
Izgradite prilagođene nadzorne ploče preko podataka o atributima uživo i povijesnih podataka bez izvoza u zaseban analitički alat.
MQTT i HTTP API-ji
Izložite ugrađeni MQTT broker na portu 8883 te REST i WebSocket API-je kako bi vanjski sustavi mogli čitati i pisati stanje imovine.
Zašto pokrenuti OpenRemote na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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