OpenRemote je 100% IoT platforma otvorenog koda koja vam omogućuje unos podataka s bilo kojeg uređaja, modeliranje stvarnih objekata, automatizaciju ponašanja pravilima i isporuku prilagođenih sučelja — sve iz jednog samostalno hostiranog stoga. Podržava protokole kao što su MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus i Zigbee odmah spremne za korištenje, plus API upravitelja za prilagođene integracije.

Samostalno hostiranje OpenRemotea na vašem VPS-u zadržava telemetriju, logiku automatizacije i podatke krajnjih korisnika na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po uređaju i bez ovisnosti o dobavljaču. Ovaj predložak objedinjuje upravitelja, Keycloak identitet, PostgreSQL i HAProxy rubni poslužitelj s automatskim Let's Encrypt certifikatima, tako da je stog spreman za primanje uređaja putem HTTPS-a i MQTT/TLS-a čim se pokrene.