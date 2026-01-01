ITFlow je besplatna platforma otvorenog koda za automatizaciju profesionalnih usluga (PSA) izgrađena posebno za pružatelje upravljanih usluga. Ona objedinjuje IT dokumentaciju, sustav za podršku (ticketing), naplatu i izdavanje računa, upravljanje klijentima i nadzor infrastrukture u jedan samostalno hostirani sustav — eliminirajući raspršeni skup zasebnih alata koje većina MSP-ova koristi za svakodnevno poslovanje.

Samostalno hostiranje ITFlow-a na VPS-u daje vašem poslovanju potpuno vlasništvo nad svakim klijentskim zapisom, vjerodajnicom i financijskim dokumentom, bez naknada za licenciranje po tehničaru ili podataka koje drže SaaS dobavljači trećih strana. Pri prvom pristupu, čarobnjak za postavljanje vodi vas kroz stvaranje profila vaše tvrtke i administratorskog računa prije nego što se sustav otvori za rad s klijentima.