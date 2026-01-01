Postavite ITFlow instalacijom jednim klikom.
Open-source PSA platforma za MSP-ove koja pokriva IT dokumentaciju, izradu tiketa, naplatu i upravljanje klijentima u jednom sustavu.
Odaberite VPS plan za ITFlow
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ITFlow
ITFlow je besplatna platforma otvorenog koda za automatizaciju profesionalnih usluga (PSA) izgrađena posebno za pružatelje upravljanih usluga. Ona objedinjuje IT dokumentaciju, sustav za podršku (ticketing), naplatu i izdavanje računa, upravljanje klijentima i nadzor infrastrukture u jedan samostalno hostirani sustav — eliminirajući raspršeni skup zasebnih alata koje većina MSP-ova koristi za svakodnevno poslovanje.
Samostalno hostiranje ITFlow-a na VPS-u daje vašem poslovanju potpuno vlasništvo nad svakim klijentskim zapisom, vjerodajnicom i financijskim dokumentom, bez naknada za licenciranje po tehničaru ili podataka koje drže SaaS dobavljači trećih strana. Pri prvom pristupu, čarobnjak za postavljanje vodi vas kroz stvaranje profila vaše tvrtke i administratorskog računa prije nego što se sustav otvori za rad s klijentima.
ITFlow ključne značajke
Središte IT dokumentacije
Centralizirajte imovinu klijenata, vjerodajnice, domene, SSL certifikate i mrežnu dokumentaciju u pretraživoj, strukturiranoj bazi znanja.
Tiketing i helpdesk
Upravljajte zahtjevima za podršku od kreiranja do rješavanja uz raščlanjivanje e-pošte u tikete, praćenje SLA-a i bilježenje vremena tehničara.
Naplata i fakturiranje
Generirajte ponude, šaljite račune, pratite troškove i pratite prihode s ugrađene računovodstvene nadzorne ploče bez zasebnog alata za naplatu.
Domena i SSL upozorenja
Automatski prati datume isteka za klijentske domene i SSL certifikate te šalje upozorenja prije nego što obnove postanu kritične.
Korisnički portal
Klijenti se prijavljuju na brendirani samoposlužni portal kako bi pregledali svoje otvorene zahtjeve, zajedničke dokumente i račune.
Praćenje dobavljača i licenci
Zabilježite softverske licence, kontakte dobavljača i datume obnove uz imovinu klijenta kojoj pripadaju.
Zašto pokrenuti ITFlow na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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