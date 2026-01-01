Postavite Teable jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Baza podataka otvorenog koda bez kodiranja sa sučeljem proračunske tablice, pokretana PostgreSQL-om i suradnjom u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Teable
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Teable
Teable je brza, open-source alternativa Airtableu koja kombinira poznato sučelje proračunske tablice s punom snagom PostgreSQL baze podataka. Podržava bogate tipove polja, više načina prikaza, suradnju u stvarnom vremenu i filtriranje na razini redaka — sve to podržano bazom podataka koju u potpunosti kontrolirate.
Samostalno hostiranje Teablea na VPS-u znači da vaši poslovni podaci žive u vašoj vlastitoj PostgreSQL instanci bez ograničenja redaka, bez naknada po korisniku i bez zaključavanja dobavljača. Timovi mogu graditi interne alate, alate za praćenje projekata i baze podataka u CRM stilu bez pisanja koda.
Teable ključne značajke
PostgreSQL backend
Svi podaci pohranjuju se u standardnoj PostgreSQL bazi podataka koju posjedujete, bez vlasničkog formata ili ovisnosti o dobavljaču.
Više vrsta prikaza
Prebacujte se između prikaza mreže, galerije, kanbana, kalendara i obrasca za rad s podacima u formatu koji odgovara svakom tijeku rada.
Suradnja u stvarnom vremenu
Više članova tima može istovremeno uređivati tablice uz ažuriranja uživo i bez sukoba.
Nema ograničenja redaka
Za razliku od SaaS alternativa, samostalno hostani Teable ne nameće umjetna ograničenja na retke, tablice ili veličinu radnog prostora.
API pristup
RESTful API omogućuje vam integraciju podataka iz Teablea s vanjskim alatima, platformama za automatizaciju i prilagođenim aplikacijama.
Zašto pokrenuti Teable na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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