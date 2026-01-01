Teable je brza, open-source alternativa Airtableu koja kombinira poznato sučelje proračunske tablice s punom snagom PostgreSQL baze podataka. Podržava bogate tipove polja, više načina prikaza, suradnju u stvarnom vremenu i filtriranje na razini redaka — sve to podržano bazom podataka koju u potpunosti kontrolirate.

Samostalno hostiranje Teablea na VPS-u znači da vaši poslovni podaci žive u vašoj vlastitoj PostgreSQL instanci bez ograničenja redaka, bez naknada po korisniku i bez zaključavanja dobavljača. Timovi mogu graditi interne alate, alate za praćenje projekata i baze podataka u CRM stilu bez pisanja koda.