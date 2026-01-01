Crawl4AI je napredni web pretraživač i skreper dizajniran specifično za AI aplikacije. On pretvara web sadržaj u strukturirani Markdown izlaz spreman za LLM, čineći ga idealnom osnovom za RAG (Retrieval-Augmented Generation) sustave, skupove podataka za obuku i AI-vođene cjevovode sadržaja. S preko 50.000 GitHub zvjezdica, postao je glavno rješenje za pretraživanje u AI developerskoj zajednici.

Platforma podržava potpunu kontrolu preglednika za stranice s puno JavaScripta, asinkrono pretraživanje s grupiranjem preglednika, inteligentno filtriranje sadržaja i RESTful API pristup — sve to upakirano s nadzornom pločom za praćenje u stvarnom vremenu i interaktivnim igralištem. Samostalno hostiranje Crawl4AI-ja na vašem VPS-u daje vam namjensku računalnu snagu za intenzivne operacije pretraživanja i potpunu kontrolu nad rukovanjem podacima bez usmjeravanja osjetljivog sadržaja putem usluga trećih strana.