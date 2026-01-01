Postavite Crawl4AI instalaciju jednim klikom.
Web puzavac otvorenog koda koji pretvara web stranice u čisti Markdown spreman za LLM za AI podatkovne cjevovode.
Odaberite VPS plan za Crawl4AI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Crawl4AI
Crawl4AI je napredni web pretraživač i skreper dizajniran specifično za AI aplikacije. On pretvara web sadržaj u strukturirani Markdown izlaz spreman za LLM, čineći ga idealnom osnovom za RAG (Retrieval-Augmented Generation) sustave, skupove podataka za obuku i AI-vođene cjevovode sadržaja. S preko 50.000 GitHub zvjezdica, postao je glavno rješenje za pretraživanje u AI developerskoj zajednici.
Platforma podržava potpunu kontrolu preglednika za stranice s puno JavaScripta, asinkrono pretraživanje s grupiranjem preglednika, inteligentno filtriranje sadržaja i RESTful API pristup — sve to upakirano s nadzornom pločom za praćenje u stvarnom vremenu i interaktivnim igralištem. Samostalno hostiranje Crawl4AI-ja na vašem VPS-u daje vam namjensku računalnu snagu za intenzivne operacije pretraživanja i potpunu kontrolu nad rukovanjem podacima bez usmjeravanja osjetljivog sadržaja putem usluga trećih strana.
Crawl4AI ključne značajke
Izlaz spreman za LLM
Pretvara indeksirane stranice u čisti Markdown optimiziran za izravno unošenje u cjevovode jezičnih modela i RAG sustave.
Potpuna kontrola preglednika
Obrađuje stranice renderirane JavaScriptom i dinamični sadržaj koristeći grupiranje preglednika za visoke performanse i precizno izdvajanje podataka.
RESTful API pristup
Izlaže HTTP krajnje točke za integraciju web indeksiranja u postojeće aplikacije i automatizirane tijekove rada s podacima.
Praćenje u stvarnom vremenu
Ugrađena nadzorna ploča i interaktivno igralište omogućuju vam praćenje operacija indeksiranja, testiranje strategija izdvajanja i otklanjanje pogrešaka u konfiguracijama uživo.
Inteligentno filtriranje
Strukturirane strategije ekstrakcije filtriraju šum i izoliraju relevantan sadržaj, smanjujući rad naknadne obrade u vašem AI cjevovodu.
Zašto pokrenuti Crawl4AI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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