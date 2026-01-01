Postavite Moodist instalacijom jednim klikom.
Mikser ambijentalnih zvukova otvorenog koda s 84 pažljivo odabrana zvučna pejzaža i ugrađenim alatima za produktivnost za fokus i opuštanje.
Odaberite VPS plan za Moodist
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Moodist
Moodist je mikser ambijentalnih zvukova otvorenog koda koji vam omogućuje slaganje odabranih zvučnih pejzaža za stvaranje savršenog audio okruženja za fokus, opuštanje ili kreativan rad. S 84 pažljivo odabrana zvuka — od kiše i šumske atmosfere do buke kafića i varijanti bijelog šuma — možete izgraditi prilagođene mikseve prilagođene vašem raspoloženju ili zadatku i spremiti ih kao predloške za kasniju primjenu.
Osim miksanja zvukova, Moodist objedinjuje paket alata za produktivnost izravno u sučelju: Pomodoro mjerač vremena, mjerač vremena za odbrojavanje, vježbe disanja, popis zadataka i bilježnicu. Miksevi se mogu dijeliti putem URL-a tako da se kolege ili prijatelji mogu uključiti u isti zvučni pejzaž. Samostalno hostiranje vam pruža privatnu, uvijek dostupnu instancu na vašem vlastitom VPS-u bez ovisnosti o usluzi treće strane.
Moodist ključne značajke
Slojevito miksanje zvuka
Kombinirajte više ambijentalnih zvukova istovremeno i prilagodite pojedinačne razine glasnoće kako biste stvorili personalizirani zvučni pejzaž.
Paket produktivnosti
Pomodoro mjerač vremena, mjerač vremena za odbrojavanje, vježbe disanja, popis zadataka i bilježnica ugrađeni su u isto sučelje — nisu potrebne zasebne aplikacije.
Dijeljivi miksevi
Izvezite svoj trenutni zvučni pejzaž kao URL tako da suigrači ili prijatelji mogu odmah učitati i slušati isti miks.
Upravljanje predlošcima
Spremite, imenujte i ponovno učitajte svoje omiljene zvučne pejzaže kako biste se mogli vratiti u pravo okruženje jednim klikom.
Progresivna web aplikacija
Instalirajte Moodist na početni zaslon za izvanmrežni pristup i osjećaj izvorne aplikacije na stolnim i mobilnim uređajima.
Zašto pokrenuti Moodist na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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