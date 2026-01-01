Moodist je mikser ambijentalnih zvukova otvorenog koda koji vam omogućuje slaganje odabranih zvučnih pejzaža za stvaranje savršenog audio okruženja za fokus, opuštanje ili kreativan rad. S 84 pažljivo odabrana zvuka — od kiše i šumske atmosfere do buke kafića i varijanti bijelog šuma — možete izgraditi prilagođene mikseve prilagođene vašem raspoloženju ili zadatku i spremiti ih kao predloške za kasniju primjenu.

Osim miksanja zvukova, Moodist objedinjuje paket alata za produktivnost izravno u sučelju: Pomodoro mjerač vremena, mjerač vremena za odbrojavanje, vježbe disanja, popis zadataka i bilježnicu. Miksevi se mogu dijeliti putem URL-a tako da se kolege ili prijatelji mogu uključiti u isti zvučni pejzaž. Samostalno hostiranje vam pruža privatnu, uvijek dostupnu instancu na vašem vlastitom VPS-u bez ovisnosti o usluzi treće strane.