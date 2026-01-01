Postavite bewCloud instalacijom jednim klikom.
Lagana samohostirana platforma za pohranu u oblaku za osobnu sinkronizaciju datoteka, podršku za CalDAV i CardDAV.
Odaberite VPS plan za bewCloud
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz bewCloud
bewCloud je lagana platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda, izgrađena s TypeScriptom i Denom. Omogućuje vam osobnu pohranu datoteka i sinkronizaciju na svim uređajima, zajedno s ugrađenom CalDAV i CardDAV kompatibilnošću za kalendare i kontakte — sve to radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Za razliku od težih cloud paketa, bewCloud je namjerno minimalan: brz za implementaciju, jednostavan za održavanje i usredotočen na osnovne slučajeve upotrebe pristupa datotekama i sinkronizacije osobnih podataka. Samostalno hostiranje čuva vaše datoteke, kalendar i kontakte privatnima i pod vašom potpunom kontrolom, bez pretplate ili ograničenja pohrane koje nameće treća strana.
bewCloud ključne značajke
Osobna pohrana datoteka
Pohranite i pristupajte svojim datotekama s bilo kojeg uređaja putem čistog web sučelja bez oslanjanja na pružatelje usluga u oblaku trećih strana.
CalDAV/CardDAV sinkronizacija
Sinkronizirajte kalendare i kontakte s bilo kojim CalDAV ili CardDAV klijentom, uključujući iOS, Android i desktop aplikacije.
Upravljanje korisnicima
Ugrađene administrativne kontrole omogućuju vam upravljanje računima, konfiguriranje pravila prijave i kontrolu tko može pristupiti vašoj instanci.
Višefaktorska autentifikacija
Zaštitite račune s TOTP-om, pristupnim ključevima ili 2FA-om temeljenim na e-pošti za dodatni sloj sigurnosti osim lozinki.
SSO integracija
Opcionalna OIDC podrška omogućuje vam povezivanje s postojećim davateljem identiteta za jedinstvenu prijavu diljem vaše infrastrukture.
Zašto pokrenuti bewCloud na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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