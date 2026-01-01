bewCloud je lagana platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda, izgrađena s TypeScriptom i Denom. Omogućuje vam osobnu pohranu datoteka i sinkronizaciju na svim uređajima, zajedno s ugrađenom CalDAV i CardDAV kompatibilnošću za kalendare i kontakte — sve to radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi.

Za razliku od težih cloud paketa, bewCloud je namjerno minimalan: brz za implementaciju, jednostavan za održavanje i usredotočen na osnovne slučajeve upotrebe pristupa datotekama i sinkronizacije osobnih podataka. Samostalno hostiranje čuva vaše datoteke, kalendar i kontakte privatnima i pod vašom potpunom kontrolom, bez pretplate ili ograničenja pohrane koje nameće treća strana.