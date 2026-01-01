Do 69% popusta za bewCloud

Postavite bewCloud instalacijom jednim klikom.

Lagana samohostirana platforma za pohranu u oblaku za osobnu sinkronizaciju datoteka, podršku za CalDAV i CardDAV.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite bewCloud instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za bewCloud

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz bewCloud

bewCloud je lagana platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda, izgrađena s TypeScriptom i Denom. Omogućuje vam osobnu pohranu datoteka i sinkronizaciju na svim uređajima, zajedno s ugrađenom CalDAV i CardDAV kompatibilnošću za kalendare i kontakte — sve to radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi.

Za razliku od težih cloud paketa, bewCloud je namjerno minimalan: brz za implementaciju, jednostavan za održavanje i usredotočen na osnovne slučajeve upotrebe pristupa datotekama i sinkronizacije osobnih podataka. Samostalno hostiranje čuva vaše datoteke, kalendar i kontakte privatnima i pod vašom potpunom kontrolom, bez pretplate ili ograničenja pohrane koje nameće treća strana.

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Što možete izgraditi uz {name}

bewCloud ključne značajke

Osobna pohrana datoteka

Pohranite i pristupajte svojim datotekama s bilo kojeg uređaja putem čistog web sučelja bez oslanjanja na pružatelje usluga u oblaku trećih strana.

CalDAV/CardDAV sinkronizacija

Sinkronizirajte kalendare i kontakte s bilo kojim CalDAV ili CardDAV klijentom, uključujući iOS, Android i desktop aplikacije.

Upravljanje korisnicima

Ugrađene administrativne kontrole omogućuju vam upravljanje računima, konfiguriranje pravila prijave i kontrolu tko može pristupiti vašoj instanci.

Višefaktorska autentifikacija

Zaštitite račune s TOTP-om, pristupnim ključevima ili 2FA-om temeljenim na e-pošti za dodatni sloj sigurnosti osim lozinki.

SSO integracija

Opcionalna OIDC podrška omogućuje vam povezivanje s postojećim davateljem identiteta za jedinstvenu prijavu diljem vaše infrastrukture.

Zašto pokrenuti bewCloud na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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