Postavite preglednik datoteka instalacijom jednim klikom.
Lagan web-baziran upravitelj datoteka za pregledavanje, prijenos i upravljanje datotekama poslužitelja izravno iz vašeg preglednika.
Odaberite VPS plan za File Browser
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz File Browser
File Browser je lagani, open-source web upravitelj datotekama koji pretvara bilo koji direktorij na vašem serveru u potpuno opremljeno sučelje za upravljanje datotekama dostupno iz bilo kojeg preglednika. Podržava više korisnika s podesivim dozvolama, dijeljenje datoteka putem javnih poveznica, učitavanje povlačenjem i ispuštanjem te ugrađeni uređivač koda — sve to bez potrebe za SSH ili FTP klijentima.
Samostalno hostiranje File Browsera na vašem VPS-u čuva datoteke privatnima i pod vašom kontrolom, omogućuje vam sigurno davanje pristupa određenim direktorijima članovima tima ili klijentima bez izlaganja vjerodajnica servera te zahtijeva minimalne resurse tako da udobno radi uz vaše druge aplikacije.
File Browser ključne značajke
Višekorisničke dozvole
Stvorite korisničke račune s detaljnim pristupom direktorijima i dozvolama temeljenim na ulogama, tako da svaka osoba vidi i mijenja samo datoteke koje su joj potrebne.
Povuci i ispusti učitavanja
Prenesite pojedinačne datoteke, više datoteka ili cijele mape izravno iz preglednika uz praćenje napretka u stvarnom vremenu — nije potreban FTP klijent.
Ugrađeni uređivač koda
Uređujte konfiguracijske datoteke, skripte i tekstualne datoteke izravno u pregledniku bez prebacivanja na zasebnu SSH sesiju ili uređivač teksta.
Javne poveznice za dijeljenje
Generirajte dijeljive poveznice za preuzimanje za datoteke ili mape, omogućujući vam slanje sadržaja vanjskim primateljima bez davanja pristupa poslužitelju.
Upravljanje arhivom
Stvarajte i izdvajajte ZIP i TAR arhive izravno putem web sučelja, pojednostavljujući skupne prijenose i sigurnosne kopije datoteka.
Zašto pokrenuti File Browser na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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