File Browser je lagani, open-source web upravitelj datotekama koji pretvara bilo koji direktorij na vašem serveru u potpuno opremljeno sučelje za upravljanje datotekama dostupno iz bilo kojeg preglednika. Podržava više korisnika s podesivim dozvolama, dijeljenje datoteka putem javnih poveznica, učitavanje povlačenjem i ispuštanjem te ugrađeni uređivač koda — sve to bez potrebe za SSH ili FTP klijentima.

Samostalno hostiranje File Browsera na vašem VPS-u čuva datoteke privatnima i pod vašom kontrolom, omogućuje vam sigurno davanje pristupa određenim direktorijima članovima tima ili klijentima bez izlaganja vjerodajnica servera te zahtijeva minimalne resurse tako da udobno radi uz vaše druge aplikacije.