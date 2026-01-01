Langfuse je platforma otvorenog koda za LLM inženjering koja timovima pruža potpunu vidljivost u njihove AI aplikacije. Bilježi detaljne tragove svakog LLM poziva, operacije dohvaćanja i akcije agenta, što olakšava otklanjanje pogrešaka, mjerenje latencije i razumijevanje troškova u cijelom vašem AI cjevovodu. S integracijama za LangChain, LlamaIndex, Haystack i izravnim SDK-ovima za Python i TypeScript, Langfuse radi s gotovo svakim AI okvirom i pružateljem modela.

Samostalno hostiranje Langfusea čuva sve vaše podatke aplikacije — upite, unose modela, izlaze i rezultate evaluacije — na infrastrukturi koju vi kontrolirate. To je važno kada vaše AI aplikacije obrađuju osjetljive dokumente, korisničke podatke ili vlasničku poslovnu logiku koja ne smije napustiti vaše okruženje.