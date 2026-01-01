Postavite Langfuse u instalaciji jednim klikom.
Platforma za inženjering LLM-a otvorenog koda za praćenje, evaluaciju i poboljšanje AI aplikacija u produkciji.
Odaberite VPS plan za Langfuse
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Langfuse
Langfuse je platforma otvorenog koda za LLM inženjering koja timovima pruža potpunu vidljivost u njihove AI aplikacije. Bilježi detaljne tragove svakog LLM poziva, operacije dohvaćanja i akcije agenta, što olakšava otklanjanje pogrešaka, mjerenje latencije i razumijevanje troškova u cijelom vašem AI cjevovodu. S integracijama za LangChain, LlamaIndex, Haystack i izravnim SDK-ovima za Python i TypeScript, Langfuse radi s gotovo svakim AI okvirom i pružateljem modela.
Samostalno hostiranje Langfusea čuva sve vaše podatke aplikacije — upite, unose modela, izlaze i rezultate evaluacije — na infrastrukturi koju vi kontrolirate. To je važno kada vaše AI aplikacije obrađuju osjetljive dokumente, korisničke podatke ili vlasničku poslovnu logiku koja ne smije napustiti vaše okruženje.
Langfuse ključne značajke
Distribuirano praćenje
Zabilježite cijelo stablo izvršavanja svakog poziva LLM-a, korištenja alata, dohvaćanja i koraka agenta kako biste precizno odredili kvarove i uska grla latencije.
Upravljanje promptova
Verzionirajte i surađujte na upitima na jednom mjestu, uz predmemoriranje na strani poslužitelja kako biste smanjili kašnjenje modela u svim implementacijama.
Evaluacijski cjevovodi
Ocijenite odgovore koristeći LLM kao suca, povratne informacije korisnika ili ručno označavanje za sustavno mjerenje i poboljšanje kvalitete izlaza.
Upravljanje skupom podataka
Izgradite skupove testova i mjerila iz produkcijskih tragova za provjeru promjena prije implementacije ažuriranih upita ili modela.
LLM igralište
Interaktivno testirajte i usporedite konfiguracije upita s bilo kojim podržanim modelom bez dodirivanja koda aplikacije.
Integracije okvira
Nativne integracije s LangChain, LlamaIndex, Haystack i 100+ LLM-ova putem LiteLLM-a za jednostavnu instrumentaciju.
Zašto pokrenuti Langfuse na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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