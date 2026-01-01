Postavite Dittofeed instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za angažman korisnika za automatiziranu višekanalnu razmjenu poruka putem e-pošte, SMS-a, Slacka i mobilnih push obavijesti.
Odaberite VPS plan za Dittofeed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dittofeed
Dittofeed je open-source alternativa za Braze i Iterable, izgrađen za timove za proizvode i marketing koji trebaju potpunu kontrolu nad slanjem poruka korisnicima bez naplate po poruci. Omogućuje vam dizajniranje automatiziranih putovanja pokrenutih ponašanjem korisnika — sekvence uvođenja, kampanje ponovnog angažmana, transakcijska upozorenja i još mnogo toga — putem e-pošte, SMS-a, WhatsAppa, Slacka i mobilnih push kanala.
Samostalno hostiranje Dittofeeda čuva sve podatke o događajima korisnika, popise kontakata i povijest poruka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izbjegavate naknade po korisniku i po poruci dok zadržavate mogućnost izravne integracije s vašim skladištem podataka, povezivanja vlastitog pružatelja e-pošte i usklađivanja sa zahtjevima za rezidenciju podataka.
Dittofeed ključne značajke
Automatizacija putovanja
Dizajnirajte višestupanjske tokove poruka pokrenute korisničkim događajima, vremenskim odgodama ili članstvom u segmentu koristeći vizualni editor povuci-i-ispusti.
Višekanalna dostava
Šaljite poruke putem e-pošte, SMS-a, mobilnih obavijesti, WhatsAppa i Slacka s jedne platforme bez upravljanja zasebnim pružateljima po kanalu.
Bihevioralna segmentacija
Izgradite dinamične segmente publike iz korisničkih događaja i svojstava u stvarnom vremenu kako biste ciljali prave korisnike u pravo vrijeme.
Knjižnica predložaka
Stvarajte i verzirajte predloške poruka s bogatim uređivačem, zatim ih ponovno koristite u više putovanja i kampanja.
Analitika dostave
Pratite stope otvaranja, stope klikanja, konverzije i pogreške u isporuci po putovanju i kanalu kako biste s vremenom optimizirali poruke.
Zašto pokrenuti Dittofeed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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