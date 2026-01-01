Do 69% popusta za Dittofeed

Postavite Dittofeed instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za angažman korisnika za automatiziranu višekanalnu razmjenu poruka putem e-pošte, SMS-a, Slacka i mobilnih push obavijesti.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Dittofeed instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Dittofeed

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Dittofeed

Dittofeed je open-source alternativa za Braze i Iterable, izgrađen za timove za proizvode i marketing koji trebaju potpunu kontrolu nad slanjem poruka korisnicima bez naplate po poruci. Omogućuje vam dizajniranje automatiziranih putovanja pokrenutih ponašanjem korisnika — sekvence uvođenja, kampanje ponovnog angažmana, transakcijska upozorenja i još mnogo toga — putem e-pošte, SMS-a, WhatsAppa, Slacka i mobilnih push kanala.

Samostalno hostiranje Dittofeeda čuva sve podatke o događajima korisnika, popise kontakata i povijest poruka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izbjegavate naknade po korisniku i po poruci dok zadržavate mogućnost izravne integracije s vašim skladištem podataka, povezivanja vlastitog pružatelja e-pošte i usklađivanja sa zahtjevima za rezidenciju podataka.

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Što možete izgraditi uz {name}

Dittofeed ključne značajke

Automatizacija putovanja

Dizajnirajte višestupanjske tokove poruka pokrenute korisničkim događajima, vremenskim odgodama ili članstvom u segmentu koristeći vizualni editor povuci-i-ispusti.

Višekanalna dostava

Šaljite poruke putem e-pošte, SMS-a, mobilnih obavijesti, WhatsAppa i Slacka s jedne platforme bez upravljanja zasebnim pružateljima po kanalu.

Bihevioralna segmentacija

Izgradite dinamične segmente publike iz korisničkih događaja i svojstava u stvarnom vremenu kako biste ciljali prave korisnike u pravo vrijeme.

Knjižnica predložaka

Stvarajte i verzirajte predloške poruka s bogatim uređivačem, zatim ih ponovno koristite u više putovanja i kampanja.

Analitika dostave

Pratite stope otvaranja, stope klikanja, konverzije i pogreške u isporuci po putovanju i kanalu kako biste s vremenom optimizirali poruke.

Zašto pokrenuti Dittofeed na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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