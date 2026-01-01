Dittofeed je open-source alternativa za Braze i Iterable, izgrađen za timove za proizvode i marketing koji trebaju potpunu kontrolu nad slanjem poruka korisnicima bez naplate po poruci. Omogućuje vam dizajniranje automatiziranih putovanja pokrenutih ponašanjem korisnika — sekvence uvođenja, kampanje ponovnog angažmana, transakcijska upozorenja i još mnogo toga — putem e-pošte, SMS-a, WhatsAppa, Slacka i mobilnih push kanala.

Samostalno hostiranje Dittofeeda čuva sve podatke o događajima korisnika, popise kontakata i povijest poruka na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izbjegavate naknade po korisniku i po poruci dok zadržavate mogućnost izravne integracije s vašim skladištem podataka, povezivanja vlastitog pružatelja e-pošte i usklađivanja sa zahtjevima za rezidenciju podataka.