OpnForm je alternativa otvorenog koda za Typeform i Google Forms, izgrađen za timove koji žele potpunu kontrolu nad podacima svojih obrazaca i procesom slanja. Nudi uređivač obrazaca s funkcijom povlačenja i ispuštanja (drag-and-drop) s uvjetnom logikom, obrasce na više stranica, prijenos datoteka i širok raspon vrsta polja — sve to bez naknada po odgovoru ili izlaska podataka iz vaše infrastrukture.

Samostalno hostiranje OpnForma omogućuje vam neograničene odgovore, prilagođeno brendiranje i mogućnost izravnog povezivanja poslanih obrazaca s vlastitim bazama podataka, webhookovima i kanalima obavijesti. Vi postavljate pravila zadržavanja podataka i kontrolirate tko ima pristup podacima o slanju, što ga čini prikladnim za regulirane industrije i timove koji brinu o privatnosti.