Postavite OpnForm instalacijom jednim klikom.
Alat za izradu obrazaca otvorenog koda za stvaranje lijepih, ugradivih obrazaca s logikom, obavijestima i analitikom.
Odaberite VPS plan za OpnForm
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpnForm
OpnForm je alternativa otvorenog koda za Typeform i Google Forms, izgrađen za timove koji žele potpunu kontrolu nad podacima svojih obrazaca i procesom slanja. Nudi uređivač obrazaca s funkcijom povlačenja i ispuštanja (drag-and-drop) s uvjetnom logikom, obrasce na više stranica, prijenos datoteka i širok raspon vrsta polja — sve to bez naknada po odgovoru ili izlaska podataka iz vaše infrastrukture.
Samostalno hostiranje OpnForma omogućuje vam neograničene odgovore, prilagođeno brendiranje i mogućnost izravnog povezivanja poslanih obrazaca s vlastitim bazama podataka, webhookovima i kanalima obavijesti. Vi postavljate pravila zadržavanja podataka i kontrolirate tko ima pristup podacima o slanju, što ga čini prikladnim za regulirane industrije i timove koji brinu o privatnosti.
OpnForm ključne značajke
Drag-and-drop alat
Izradite obrasce vizualno s više od 20 vrsta polja, uključujući prijenos datoteka, potpise, skale ocjenjivanja i matrične rešetke.
Uvjetna logika
Prikažite ili sakrijte polja na temelju prethodnih odgovora kako biste ispitanike vodili samo kroz relevantna pitanja.
Webhook i obavijesti
Pokrenite web-hookove i obavijesti e-poštom pri svakoj prijavi kako bi vaš tim bio obaviješten i vaši sustavi ostali sinkronizirani.
Ugradivo bilo gdje
Ugradite obrasce kao skočni prozor, klizač ili ugrađeni widget na bilo koju web stranicu bez preusmjeravanja posjetitelja s vaše stranice.
Upravljanje odgovorima
Pregledajte, filtrirajte i izvezite sve prijave obrazaca s ugrađene nadzorne ploče s pretraživanjem na razini stupaca i CSV izvozom.
Zašto pokrenuti OpnForm na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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