Postavite REDAXO jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Fleksibilan PHP CMS otvorenog koda koji programerima daje potpunu kontrolu nad izlaznim kodom web stranice za jednostavne stranice i složene portale podjednako.
Odaberite VPS plan za REDAXO
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz REDAXO
REDAXO je open-source PHP sustav za upravljanje sadržajem izgrađen od 2004. koji programerima daje potpunu kontrolu nad izlazom web stranice. Za razliku od CMS-ova s unaprijed definiranim pravilima koji nameću fiksnu HTML strukturu, REDAXO vam omogućuje stvaranje prilagođenih modula koji točno definiraju kako se sadržaj unosi i prikazuje — od minimalnih odredišnih stranica do velikih višejezičnih portala.
Samostalno hostiranje REDAXO-a na vlastitom VPS-u znači da posjedujete svoj sadržaj, podatke i prilagodbe bez naknada za platformu ili ograničenja dobavljača. Ovaj predložak uparuje REDAXO s MariaDB 10.11 i automatski instalira CMS pri prvom pokretanju, tako da se možete prijaviti na administratorsku ploču i odmah početi graditi.
REDAXO ključne značajke
Prilagođeni moduli sadržaja
Izradite module sadržaja za višekratnu upotrebu koji precizno kontroliraju kako urednici unose podatke i kako se ti podaci prikazuju u HTML-u — bez vezanosti za određeni okvir.
Potpuna kontrola izlaza
REDAXO ne nameće nikakva strukturna ograničenja na vaš markup, omogućujući programerima izradu čistog, semantičkog HTML-a prilagođenog svakom projektu.
Višejezična podrška
Upravljajte sadržajem na više jezika uz ugrađenu podršku za clang, čineći REDAXO prirodnim izborom za međunarodne i regionalne web stranice.
Addon ekosustav
Proširite REDAXO kroz bogat ekosustav dodataka zajednice koji pokrivaju upravljanje medijima, SEO, obrasce, autentifikaciju i još mnogo toga.
Fleksibilan sustav predložaka
Definirajte predloške stranica i rasporede za višekratnu upotrebu u PHP-u, dajući front-end programerima slobodu strukturiranja projekata prema vlastitom nahođenju.
Zašto pokrenuti REDAXO na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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