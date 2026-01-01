REDAXO je open-source PHP sustav za upravljanje sadržajem izgrađen od 2004. koji programerima daje potpunu kontrolu nad izlazom web stranice. Za razliku od CMS-ova s unaprijed definiranim pravilima koji nameću fiksnu HTML strukturu, REDAXO vam omogućuje stvaranje prilagođenih modula koji točno definiraju kako se sadržaj unosi i prikazuje — od minimalnih odredišnih stranica do velikih višejezičnih portala.

Samostalno hostiranje REDAXO-a na vlastitom VPS-u znači da posjedujete svoj sadržaj, podatke i prilagodbe bez naknada za platformu ili ograničenja dobavljača. Ovaj predložak uparuje REDAXO s MariaDB 10.11 i automatski instalira CMS pri prvom pokretanju, tako da se možete prijaviti na administratorsku ploču i odmah početi graditi.